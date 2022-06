Príncipe William e Kate Middleton ganham primeira pintura oficial juntos

Príncipe William e Kate Middleton visitam o retrato que foi feito deles em uma pintura no museu da Universidade de Cambridge

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 09h45

O principe William e sua esposa, Kate Middleton, foram homenageados com a primeira pintura oficial dos dois juntos em um museu na Inglaterra. O quadro com o retrato deles está exposto no Museu Fitzwilliam, na Universidade de Cambridge, em Cambridgeshire, e foi feito pelo retratista britânico Jamie Coreth.

A pintura foi encomendada em 2021 e foi lançada nesta semana. O artista contou mais sobre a criação da obra de arte com o Duque e a Duquesa de Cambridge.

“Foi o privilégio mais extraordinário da minha vida ser escolhido para pintar este quadro. Eu queria mostrar Suas Altezas Reais de uma maneira que aparecessem relaxadas e acessíveis, bem como elegantes e dignas. Como é o primeiro retrato deles juntos, e especificamente durante seu tempo como Duque e Duquesa de Cambridge, eu queria que a imagem evocasse a sensação de equilíbrio entre suas vidas públicas e privadas. A peça foi encomendada como um presente para o povo de Cambridgeshire, e espero que gostem tanto quanto eu gostei de criá-lo”, disse o retratista, segundo o site da revista People.

Confira o retrato oficial do príncipe William com Kate Middleton:

Foto: Getty Images