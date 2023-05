Príncipe William e Kate Middleton deram festa particular após coroação do Rei Charles III

O Príncipe e a Princesa de Gales deram uma festa no Castelo de Windsor após a coroação do Rei Charles III

Este final de semana foi sinônimo de festa para a Família Real britânica! De acordo com a circular da corte, publicada no site oficial da Família Real, o Príncipe William e sua esposa Kate Middleton realizaram uma festa após a coroação do Rei Charles III e da Rainha Camilla.

A celebração aconteceu no domingo, 7, após os shows que comemoraram a coroação, onde se apresentaram Katy Perry e Lionel Richie. A festa particular aconteceu no Castelo de Windsor.

Na festa particular estavam presentes o Príncipe Edward, tio de William, o Duque de Edimburgo e sua esposa Sophie com a filha Louise.

Ainda naquele dia 7, antes do concerto de celebração da coroação, o Rei e a Rainha também deram uma pequena festa no Castelo de Windsor para membros da Família e amigos próximos.

Ficou de fora!

O retrato oficial da Família Real após a coroação causou comoção após sua divulgação nas redes sociais. Isso porque, o Príncipe Harry ficou de fora da foto.

O Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle se afastaram de suas funções reais em 2020, quando deixaram o Reino Unido. Além disso, Harry ficou brevemente na coroação, por conta do aniversário de seu filho mais velho, Archie, que acontecia no mesmo dia.