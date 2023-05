Príncipe Harry não aparece no retrato oficial de Rei Charles III; entenda

Filho caçula de Rei Charles III e princesa Diana, príncipe Harry não participou da foto oficial após a coroação

Com a divulgação dos retratos oficiais do Rei Charles III e da Rainha Camilla, feitos após a coroação do monarca no último sábado, 6, muitos internautas e admiradores da família real notaram a ausência do filho caçula do rei com a princesa Diana, o príncipe Harry.

O príncipe Harry ficou de fora da imagem que mostra os novos soberanos ao lado de membros próximos da família real britânica. O registro conta com poucas pessoas, o que mostra também a intenção de Charles III de reduzir o número dos membros seniores da realeza.

O caçula do rei foi de voo comercial para o Reino Unido e voltou rapidamente para os Estados Unidos, já que Archie, seu filho mais velho com Meghan Markle, estava completando 4 anos no mesmo dia. Harry também não participou da tradicional foto na sacada do palácio de Buckingham, quando Charles III e Camilla acenaram para seus novos súditos.

Além disso, o príncipe Harry não participou de boa parte dos eventos que envolvem a coroação. Ele chegou apenas para a celebração na Abadia de Westminter, onde ainda foi relegado à terceira fila, uma posição que menor do que seria o normal para o filho do rei.

A relação entre o rei e seu filho caçula não é boa desde que ele e sua esposa decidiram deixar a família real. A situação foi ainda mais agravada após uma entrevista do casal a apresentadora Oprah Winfrey, em 2021, e o lançamento da biografia do príncipe Harry, livro em que ele revelou bastidores da família real e criticou sua madrasta.

CONFIRA AS FOTOS OFICIAIS DO PALÁCIO DE BUCKINGHAM

A Coroa publicou em suas redes sociais oficiais quatro registros. O primeiro foi uma foto do Rei Charles III sozinho, sentado no trono. Já o segundo, foi um retrato da Rainha Consorte Camilla em pé. O terceiro registro foi uma foto dos dois juntos.

A última foto, da qual o príncipe Harry não participou, contava com o casal com a família. O grupo era formado pelo duque de Kent; a duquesa de Gloucester; o vice-almirante Tim Laurence; a princesa Anne; o príncipe William; Kate Middleton; Sophie, a duquesa de Edimbugo; a princesa Alexandra, e o príncipe Edward.

Além do caçula de Charles III, o príncipe Andrew também não participou da foto em família. Ele, que é irmão mais novo do rei, foi acusado de abuso sexual contra uma menor de idade. Na época, o duque de Iorque chegou a pagar dinheiro para tentar um acordo no processo e, depois disso, a mãe dele, a rainha Elizabeth II, destituiu seus títulos militares.

