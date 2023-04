Príncipe William e Kate Middleton celebram os 12 anos de casamento com foto romântica

Príncipe William e Kate Middleton surgem juntos durante passeio de bicicleta para celebrar os 12 anos de casamento

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton estão em festa neste sábado, 29. Os dois acabam de completar 12 anos de casamento e celebraram com um retrato especial nas redes sociais. Discretos com a vida pessoal, eles apareceram abraçados durante um passeio de bicicleta perto da natureza.

A foto foi compartilhada na página oficial deles nas redes sociais. Na legenda, eles colocaram um emoji de coração vermelho. A foto foi feita pelo fotógrafo Matt Porteous no ano passado em Norfolk.

Vale lembrar que William e Kate se casaram em 2011 em uma cerimônia religiosa na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. Hoje em dia, eles são pais de três crianças: George, de 9 anos, Charlotte, de 7 anos, e Louis, de 5 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Kate Middleton exibe foto inédita da rainha Elizabeth II

Nesta sexta-feira, 21, a rainha Elizabeth II completaria 97 anos se estivesse viva – ela faleceu em setembro de 2022, aos 96 anos. Para marcar a data especial, o Palácio Real Britânico decidiu divulgar uma foto inédita da monarca que estava no arquivo deles. A foto foi feita por Kate Middleton, a princesa de Gales, para registrar um momento familiar.

Na imagem, a rainha apareceu rodeada pelas crianças da família, que são alguns de seus netos e bisnetos. Na foto aparecem: príncipe George (9), princesa Charlotte (7), príncipe Louis (4), Mia (9), Lena (4), Lucas (2), Savannah (12), Isla (11), James (15) e Lady Louise Windsor (19).

A foto foi feita durante as férias em família no verão em Balmoral, que é residência oficial na Escócia e o mesmo local onde a rainha faleceu. “Hoje seria o aniversário de 97 anos de sua Falecida Majestade, a Rainha Elizabeth II. Esta fotografia – mostrando-a com alguns de seus netos e bisnetos – foi tirada em Balmoral no verão passado”, disseram na legenda.