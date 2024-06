Príncipe William compartilha dica de filho mais novo para time de futebol da Inglaterra

Filho mais novo do príncipe William, príncipe Louis, deu um conselho inusitado para seleção inglesa de futebol e divertiu Harry Kane

O príncipe Louis, de seis anos, conhecido pelo seu humor que sempre chama atenção nos eventos reais, divertiu os jogadores da seleção inglesa nesta segunda-feira, 10, enviando um recado através do pai, príncipe William. O filho caçula do príncipe de Gales com Kate Middleton tirou risadas até do atacante Harry Kane com 'conselhos alimentares' para que o time vença partidas na Eurocopa, marcada para começar nesta sexta-feira, 14.

Como presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA), o príncipe foi até o centro de treinamento da equipe no parque St. George. O membro da realeza revelou que perguntou aos filhos, enquanto os levava para a escola naquela manhã, o que deveria dizer aos jogadores.

"Estava indo para a escola com as crianças esta manhã e perguntei 'o que eu devo dizer à seleção inglesa hoje?'. O melhor conselho que recebi para te dar foi comer o dobro do que você normalmente come", disse ele.

O herdeiro do trono inglês continuou: "Então, imaginei todos vocês correndo por aí com barrigas enormes e cheias de curativos no campo, então acho que talvez devam levar o conselho do meu caçula com um pouco de cautela, especialmente perto da equipe de fisioterapia".

Kane, astro da seleção então, riu ao responder aos comentários do pequeno, dizendo: "Eu sei. Temos que ter cuidado com isso. Acho que o nutricionista não ficou muito feliz com esse conselho, mas é ótimo ter o Príncipe aqui. Ele é um grande apoiador nosso e já esteve em alguns treinos antes dos grandes torneios, o que nos dá motivação extra".

Príncipe William foge de pergunta sobre Kate Middleton

O príncipe William participou de um evento com veteranos do exército em Londres, na Inglaterra, e foi surpreendido com uma pergunta sobre sua esposa, Kate Middleton. Ela está longe dos holofotes desde o início do ano e enfrenta o tratamento contra o câncer. Com isso, os admiradores da realeza estão curiosos sobre o quadro de saúde dela.

Durante o evento, William foi surpreendido com uma pergunta de um veterano. O senhor perguntou se Kate está indo bem em seu tratamento. Porém, a resposta não foi o que ele esperava. O príncipe despistou e apenas disse: “Ela adoraria estar aqui”.