Príncipe William despista ao ser questionado sobre Kate Middleton

Príncipe William é surpreendido com pergunta sobre a saúde de Kate Middleton durante evento e dá um jeito de despistar na resposta

O príncipe William participou de um evento com veteranos do exército em Londres, na Inglaterra, e foi surpreendido com uma pergunta sobre sua esposa, Kate Middleton. Ela está longe dos holofotes desde o início do ano e enfrenta o tratamento contra o câncer. Com isso, os admiradores da realeza estão curiosos sobre o quadro de saúde dela.

Durante o evento, William foi surpreendido com uma pergunta de um veterano. O senhor perguntou se Kate está indo bem em seu tratamento. Porém, a resposta não foi o que ele esperava. O príncipe despistou e apenas disse: “Ela adoraria estar aqui” .

Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal planejada em janeiro e foi diagnosticada com câncer pouco tempo depois. Porém, ela só abriu o seu diagnóstico publicamente em 22 de março, quando as especulações sobre o seu sumiço estavam no auge na internet, com várias teorias da conspiração.

Hoje em dia, ela faz tratamento com quimioterapia e não foi mais vista em público. E o Palácio Real não se pronuncia sobre o quadro de saúde dela. Recentemente, a realeza apenas informou que Kate não deve ser esperava para o tradicional evento Trooping The Color, que celebra o aniversário do Rei Charles III.

Apesar do susto com a saúde da esposa, o príncipe William segue com sua agenda de compromissos dentro da normalidade. Ele já foi visto em eventos nos últimos tempos e também apareceu com seu filho em um evento esportivo. Porém, todos evitam revelar detalhes da recuperação de Kate.

Vale lembrar ainda que a família real também enfrenta o drama do câncer do Rei Charles III, que foi diagnosticado na mesma época da nora.

O estado de saúde de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton segue em tratamento contra um câncer, que foi descoberto durante a cirurgia que ela fez em janeiro de 2024. Apesar da família real não atualizar os fãs oficialmente sobre a saúde dela, uma fonte revelou um detalhe sobre como anda o tratamento dela.

De acordo com o site Vanity Fair, uma fonte contou que Kate está reagindo bem aos medicamentos do tratamento contra o tumor. “Tem sido um grande alívio que ela está tolerando a medicação e realmente está muito melhor. É claro que tem sido um momento muito desafiador e preocupante. Todos se uniram em torno dela: William, seus pais, sua irmão e seu irmão”, informou o informante.

Porém, ainda não há previsão de quando Kate Middleton voltará a prestigiar eventos públicos. Ela cancelou toda a sua agenda de compromissos por tempo indeterminado. “Não há cronograma e certamente não há pressa. Será quando Catherine se sentir pronta e receber luz verde de sua equipe médica. Mas ela voltará 100% ao trabalho, disso não há dúvida”, garantiu a fonte.