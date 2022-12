Príncipe Louis roubou a cena em eventos da família real; relembre

Príncipe Louis foi destaque durante comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II

O príncipe Louis (4) tem mostrado que será uma das grandes personalidades da família real britânica. Neste ano, o caçula do príncipe William (40) e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton (40), roubou a cena ao aparecer em eventos públicos da coroa.

O garotinho virou destaque das celebrações do Jubileu de Platina da rainha, festa em celebração aos 70 anos de reinado da bisavó paterna, a rainha Elizabeth II. Na ocasião, ele foi clicado enquanto fazia caras e bocas durante a cerimônia.

Enquanto todos da família assistiam ao desfile militar Trooping the Colours com toda a seriedade comum da realeza, Louis não se conteve e foi visto reagindo ao espetáculo com a mais pura espontaneidade que uma criança de 4 anos poderia ter .

Em um segundo desfile comemorativo, Louis também apareceu fazendo caras e bocas, mas desta vez para a própria mãe. Enquanto Kate tentava conter as reações do caçula, ele foi firme e mostrou que não estava curtindo muito a barulheira do evento.

Nas redes sociais o momento dividiu opiniões entre os internautas, que chegaram apontaram falta de educação no menino . Outros defenderam e afirmaram que ele apenas estava agindo como uma criança de quatro anos.

PAIS ORGULHOSOS E FELIZES

As atitudes do príncipe Louis não passaram despercebidas também por parte de sua família, que igualmente se divertiram com a repercussão. Em comunicado compartilhado no Instagram, príncipe William e Kate Middleton falaram pela primeira vez sobre as reações espontâneas do herdeiro.

"Que fim de semana fantástico de comemorações. Ver pessoas de todo o país se reunindo com familiares, amigos e entes queridos foi extremamente especial. Agradecemos a todos que compareceram para mostrar sua gratidão à Rainha e seus inspiradores 70 anos de liderança. Das multidões no Mall às comunidades que organizam festas de rua por todo o país, esperamos que você tenha um fim de semana inesquecível. Todos nós tivemos um momento incrível, especialmente Louis", disseram William e Kate na postagem.