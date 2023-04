Príncipe Harry queria receber convite para a coroação diretamente de seu pai Rei Charles III

O Príncipe Harry não recebeu um convite diretamente de seu pai Rei Charles III para a coroação que acontecerá daqui algumas semanas

Nesta quarta-feira, 19, a revista americana People revelou outras informações sobre a coroação do Rei Charles III. Apesar de Príncipe Harry confirmar sua presença na cerimônia que irá coroar seu pai e sua madrasta, a Rainha Consorte Camilla Parker, a aparição no evento não veio sem conflitos.

De acordo com uma fonte ouvida pelo veículo, o convite para a coroação veio para Harry por e-mail do escritório do Rei Charles, não diretamente de seu pai, como o Príncipe esperava.

“Eles não ouviram do Charles. Harry queria ouvir diretamente do seu pai – é sempre por alguém”, revelou a fonte que é um amigo próximo do casal.

A fonte ainda disse que, apesar de não se encontrarem pessoalmente, Harry e seu pai tiveram conversas positivas no período em que ainda era incerto se o Príncipe iria comparecer ao evento ao não.

Esta não é a primeira fonte que revela que houve uma conversa entre o Rei Charles III e seu filho mais novo. O tabloide The Sun divulgou que uma conversa ‘de coração para coração’ entre pai e filho.

No próximo dia 6 de maio, Harry irá comparecer a coroação do Rei Charles e da Rainha Consorte Camilla Parker, porém sem sua esposa Meghan Markle que ficará nos Estados Unidos com seus filhos Archie e Lilibeth.

Em casa!

A Duquesa de York Sarah Ferguson, ex -esposa do Príncipe Andrew, não foi convidada para a coroação do Rei Charles III. Porém, a Duquesa revelou o que pretende fazer no dia do evento.

“Vou tomar um chá e comer um sanduíche de frango durante a coroação, é isso que vou fazer. Porque isso vai me deixar muito feliz”, revelou.