Príncipe Harry perde contestação legal para pagar proteção policial no Reino Unido

Príncipe Harry perdeu o direito de receber segurança policial pessoal após deixar seu cargo na realeza

O príncipe Harry (38) perdeu uma contestação legal que busca o direito de pagar por sua proteção policial enquanto estiver no Reino Unido, a Suprema Corte de Londres decidiu nesta terça-feira, 23, em uma série de processos que o duque de Sussex está instaurando no país.

O processo foi uma tentativa legal de manter a proteção policial do duque concedida à realeza e a figuras públicas depois que ele deixou o cargo de membro ativo da realeza.

Harry recebia toda a proteção policial geralmente dada às figuras da família real antes de decidir se afastar de seus deveres da realeza e se mudar para os Estados Unidos com a esposa, a ex-atriz, Meghan Markle (41) em 2020.

Mas o Home Office – ministério britânico responsável pelo policiamento, imigração e segurança – decidiu em fevereiro daquele ano que Harry deixaria de receber segurança policial pessoal enquanto estivesse no Reino Unido, mesmo que o próprio duque pagasse os custos.

Harry e Meghan contam com uma equipe de segurança privada desde que se mudaram para a Califórnia, onde moram com seus dois filhos pequenos, Archie (4) e Lilibeth (1) .

Os advogados de Harry, no entanto, disseram que os arranjos de segurança privada não deram ao príncipe o nível de proteção que ele precisava enquanto visitava o Reino Unido.

Este caso legal é um dos vários processos em andamento que o príncipe está realizando no Reino Unido.

Harry deve voltar a Londres no mês que vem para testemunhar em um julgamento separado sobre alegações de hacking de telefone contra o Mirror Newspaper Group (MNG), que começou em 10 de maio e deve durar sete semanas

Príncipe Harry nega afirmação estranha sobre seu casamento

Esse não foi o único rumor que o duque teve que esclarecer recentemente. Após um rumor ter sido publicado no jornal The Sun no sábado, 20, de que o príncipe teria um espaço próprio "em uma importante rede de hotéis" em Montecito, na Califórnia, para dar um tempo da esposa, Harry se pronunciou a respeito negando o rumor.