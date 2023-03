Príncipe Harry fala sobre sua mãe, Princesa Diana, em nova carta para caridade

O Príncipe Harry relembrou o trabalho humanitário de sua mãe, Princesa Diana, em uma carta celebrando os 40 anos de uma caridade britânica

Nesta última segunda-feira, 6, Príncipe Harry relembrou sua mãe Princesa Diana em uma carta escrita para caridade.

No aniversário de 40 anos da organização Terrence Higgings Trust, uma caridade focada em HIV e saúde sexual, o Príncipe se manifestou por meio de uma carta emocionante.

“Pelos últimos 40 anos, a Terrence Higgins Trust vem revolucionado a luta contra HIV e AIDS. O que começou como uma homenagem a perda de um ente querido, evoluiu para a principal caridade de HIV e saúde sexual do Reino Unido que providencia educação essencial, fundos e serviço para milhares vivendo com HIV”, começou Harry na carta compartilhada no Twitter da organização.

Ao lembrar do trabalho da caridade, o marido de Meghan Markle comentou sobre o trabalho de sua mãe, Princesa Diana com a organização: “Eu estive envolvido com a Terrence Higgins Trust por alguns anos, e a luta contra essa epidemia é uma grande peça do legado da minha mãe. Como muitos, minha mãe cresceu em um mundo onde HIV era geralmente uma sentença de morte”.

“Mesmo assim, no meio de tanta incerteza, ela liderou com empatia, achando a humanidade ao seu redor e demostrando o poder das conexões em meio ao medo. Apesar da minha mãe não ter vivido para ver o avanço nos tratamentos de hoje, eu me sinto imensamente orgulhoso em continuar a luta dela com vocês”, ainda comentou o Príncipe.

O filho do Rei Charles III finalizou a carta dizendo: “Meus maiores e sinceros parabéns neste marco histórico. Que o próximo que nós celebraremos seja um sinal do fim da epidemia de HIV/AIDS para todos”.

Today, Prince Harry, The Duke of Sussex has released a message in honour of 40 years of Terrence Higgins Trust.



The message appears in the catalogue for our flagship fundraising event, The Auction at Christie's, which takes place this evening. pic.twitter.com/Z3Mj7jsn0V — Terrence Higgins Trust (@THTorguk) March 6, 2023

