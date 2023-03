Príncipe Harry e Meghan Markle recebem convite para a coroação do Rei Charles III

Após climão por causa de novo livro do príncipe Harry, família real britânica envia convite da coroação para o filho caçula do Rei Charles III, mas o príncipe ainda não respondeu!

Depois de muita especulação, o príncipe Harry (38) e a esposa, Meghan Markle (41), receberam o convite para a coroação do pai dele, o Rei Charles III (74), que acontecerá no dia 6 de maio. De acordo com a revista People, o convite foi feito pela família real britânica por meio de um e-mail para o filho caçula do rei e sua família.

A possibilidade do convite para Harry e Meghan irem até a coroação do Rei estava em aberto por causa das polêmicas envolvendo o casal nos últimos tempos. Os dois gravaram um documentário para a Netflix com detalhes da relação deles com a realeza e Harry também lançou um livro com histórias do que viveu sendo um herdeiro da família real. Por causa da repercussão das histórias negativas, a imprensa internacional questionou se os dois seriam convidados ou não para a coroação.

Agora, um representante de Harry e Meghan confirmou que eles foram convidados, mas não confirmaram presença no evento. “Posso confirmar que o Duque recebeu recentemente uma correspondência por e-mail do escritório de Sua Majestade sobre a coroação. Uma decisão imediata sobre se o Duque e a Duquesa comparecerão não será divulgada por nós neste momento”, afirmou à revista People. Por enquanto, o Palácio de Buckingham, que é a residência oficial do Rei, não se pronunciou sobre o assunto.

Harry e Meghan abandonaram os serviços oficiais na realeza em 2020 para se mudarem para os Estados Unidos.

Recentemente, o príncipe comentou sobre a possibilidade de ir à coroação do pai. “Muita coisa pode acontecer entre agora e depois. Mas, você sabe, a porta está sempre aberta. A bola está do lado deles. Há muito a ser discutido, e eu realmente espero que eles estejam dispostos a sentar e conversar sobre isso”, disse ele sobre o climão na realeza.

Por outro lado, uma fonte da realeza afirmou que o Rei Charles III gostaria que seu filho caçula estivesse presença em sua cerimônia de coroação, já que ele sempre será parte de sua família e do seu reinado.