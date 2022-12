Príncipe Harry compara Meghan Markle com Lady Di: "mesma compaixão e confiança"

O príncipe Harry falou da insegurança e do medo de perder Meghan Markle devido à família real

O príncipe Harry (38) acredita que a esposa Meghan Markle (41), e sua mãe, a princesaDiana (1961-1997), compartilham de personalidades parecidas, de acordo com o depoimento dele no documentário Harry & Meghan, da Netflix.

“Muito do que Meghan é e como ela é, é tão parecido com minha mãe”, disse Harry no primeiro episódio da tão esperada série documental. “Ela tem a mesma compaixão, ela tem a mesma empatia, ela tem a mesma confiança. Ela tem esse calor sobre ela", completou.

Durante o episódio, no qual Harry critica a imprensa, ele expressou sua preocupação de que Markle sofreria o mesmo destino de Diana, que morreu em um acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi em 1997. “Eu estava com medo de ela ser levada pela mídia”, admitiu.

Príncipe Harry e Meghan Markle revelam como se conheceram

O príncipe Harry e Meghan Markle relembraram o início do namoro em um depoimento ao mesmo documentário sobre a vida deles na Netflix, que foi lançado nesta quinta-feira, 8. No projeto, eles revelaram que se conheceram por meio do Instagram.

Harry contou que estava rolando o feed do Instagram quando se deparou com um vídeo de amigos em comum com Meghan. Na imagem, ela aparecia com um filtro de cachorro no rosto. “Eu perguntei: 'quem é essa?'”, disse ele. Então, o amigo em comum contou para Meghan que Harry perguntou sobre ela e sugeriu que eles se encontrassem. “Eu disse: 'quem é?' E pedi para ver o feed dele. Então eu vi e foi como uma bela fotografia dele, todas as fotos ambientais, ele passeando na África”, disse ela. Então, eles trocaram números de telefone e começaram a conversar.

Na sequência do documentário, os dois contam sobre a reviravolta na vida deles com o casamento em 2018 e o quanto precisaram abrir mão para ficarem juntos. “Ela sacrificou tudo o que conhecia, a liberdade que tinha para se juntar a mim no meu mundo”, disse ele, e completou: “Logo depois, acabei sacrificando tudo o que sei para me juntar a ela em seu mundo”. Os dois deixaram a família real britânica em 2020 para viverem na Califórnia, nos Estados Unidos.