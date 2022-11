Príncipe George teria “ficado louco” por roupa de cantor que se apresentou no Jubileu da Rainha

O cantor Craig Daniel revelou em entrevista que descobriu que Príncipe George amou sua roupa usada no Julileu da Rainha Elizabeth II

Na última quinta-feira, 17, foi divulgado um trecho de uma entrevista do programa televisivo britânico "The Jonathan Ross Show", onde o cantor Craig Daniel (41) comentou sobre sua participação no Jubileu da Rainha Elizabeth II (1926-2022), que aconteceu em junho deste mês.

O artista performou em frente ao Palácio de Buckinghan no evento que celebrou os 70 anos de reinado da monarca que faleceu em setembro, meses após a celebração.

Em seu show, Craig vestiu uma jaqueta e calça azul brilhante, que reluzia com a luz do ambiente. O look escolhido chamou a atenção do Príncipe George (9), filho do Príncipe William (40) e Kate Middleton (40).

“O Príncipe William caminhou, chegou perto de mim e disse: ‘Meu filho George ficou louco pelo look azul de lantejoulas que você estava usando’”, comentou o cantor no programa de entrevistas.

O artista ainda adicionou: “Minha mãe estava lá, eu falei, ‘Um prazer em conhecê-lo, amei que o George amou o look’”.

Craig ainda comentou sobre o momento em que sua mãe conheceu Príncipe William e Kate. “Aquele momento para mim [apresentar a mãe para o Principe William], como um filho, foi provavelmente o momento mais incrível para mim. E então a Kate aparece. Um momento muito memorável”.

