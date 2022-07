Príncipe Charles e sua esposa Camilla Parker celebram o Carnaval em Londres

O Príncipe e a futura Rainha Consorte comemoraram o Carnaval de Londres que não acontecia há dois anos por conta da pandemia

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 17h02

Nesta quarta-feira, 13, o Príncipe Charles e a Duquesa de Cornwall Camilla Parker visitaram uma celebração de Carnaval em Londres.

O Príncipe e a Duquesa foram ao Carnaval de Nothing Hill, que é considerado o segundo maior do mundo atrás do Brasil.

Criado em 1966, o Carnaval londrino não acontecia desde 2019 por conta da pandemia, e fará seu retorno presencial em agosto.

No início deste ano, ao completar 70 anos no trono britânico, a Rainha Elizabeth II anunciou que Príncipe Charles e Camilla iram sucedê-la. Assim, Camilla ganharia o título de Rainha Consorte, a esposa do Rei.

Confira aqui imagens do Príncipe e sua esposa no Carnaval londrino!