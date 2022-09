Príncipe Andrew fala sobre o falecimento da Rainha Elizabeth II

O Príncipe Andrew comentou sobre a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, quando foi perguntado por alguns cidadãos enlutados

Neste sábado, 10, o Príncipe Andrew (61) comentou sobre a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II com alguns britânicos que prestavam homenagens à monarca que faleceu aos 96 anos na última quinta-feira, 8.

O filho de Elizabeth II passou por um grupo que estava rezando pela Rainha em frente à igreja Crathie Kirk, na Escócia, onde a Rainha faleceu.

Um destes enlutados perguntou para Andrew como estavam as coisas após o falecimento de sua mãe. “Nós fomos permitidos um dia, agora começamos o processo de entregá-la”, disse o Príncipe.

Andrew encerrou a conversa agradecendo os que estavam lá presentes: “É bom te ver, obrigado por ter vindo”.

O Príncipe estava acompanhado de suas filhas Princesa Beatrice e Princesa Eugenie. Seus irmãos, a Princesa Anne e o Príncipe Edward, também estavam ao seu lado.

O neto da Rainha, Príncipe William (40), também se pronunciou sobre o falecimento de sua avó por meio de um post nas redes sociais.

"Na quinta-feira, o mundo perdeu uma líder extraordinária, cujo compromisso com o país, os Reinos e a Commonwealth era absoluto. Muito será dito nos próximos dias sobre o significado de seu reinado histórico. Eu, no entanto, perdi uma avó. E embora eu vá lamentar sua perda, também me sinto incrivelmente grato", escreveu.