Príncipe Abdul Mateen de Brunei: saiba como será o casamento real

Príncipe Abdul Mateen, de Brunei, um pequeno país asiático, se casa em uma cerimônia de 10 dias. Saiba tudo sobre o amor dele e Anisha Isa Kalebic

O príncipe Abdul Mateen, de Brunei, e Anisha Isa Kalebic decidiram se casar em grande estilo. O casal real, que teve o noivado anunciado em outubro de 2023, está se preparando para se casar em um luxuoso evento de casamento com a duração de 10 dias, iniciando no dia 7 de janeiro.

O príncipe Mateen é filho do sultão e vive uma vida pública. Por mais que ele e sua noiva Anisha, neta do conselheiro especial do sultão Pehin Dato, tenham mantido o romance privado, ele foi visto algumas vezes acompanhando seu pai em compromissos oficiais da realeza.

Em maio de 2023, ele participou da coroação do reiCharles e da rainha Camilla e também se juntou ao pai no funeral da rainha Elizabeth em setembro de 2022. Anisha também saiu em um casamento real da irmã do príncipe Abdul Mateen em Brunei, realizado no mês de janeiro de 2023.

Abdul Mateen também é ativo nas redes sociais, onde ele compartilha postagens a seus quase 2,5 milhões de seguidores. Recentemente, ele compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Anisha em seu retrato de noivado.

Veja agora uma retrospectiva sobre a história de amor do príncipe Mateen e Anisha Isa Kalebic antes do casamento que terá duração de 10 dias.

O namoro já existe há alguns anos

O príncipe Mateen é filho do sultão Hassanal Bolkiah. Já Anisha é neta do conselheiro especial do sultão, Pehin Dato Isa. Eles vivem um relacionamento há alguns anos. Anisha se juntou ao príncipe Mateen no casamento real de sua irmã, a princesa Azemah Ni'matul Bolkiah, em janeiro de 2023, a qual se casou com o príncipe Bahar ibni Jefri Bolkiah, seu primo de primeiro grau.

Anúncio do noivado

Em outubro de 2023 foi anunciado o noivado do casal. A notícia veio à público pela primeira vez por meio de um comunicado oficial do próprio sultão Haji Hassanal Bolkiah. "Por ordem real de Sua Majestade o Sultão Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah de Brunei Darussalam, o palácio anunciou que o próximo casamento de Sua Alteza Real, o Príncipe Abdul Mateen e Anisha Isa Kalebic, será realizado de 7 a 16 de janeiro de 2024", afirmou o anúncio oficial, de acordo com o site Town & Country.

Comemoração do Ano Novo

Uma semana antes do casamento, eles comemoraram o Ano Novo juntos. O príncipe Abdul Mateen compartilhou uma imagem dele e de sua noiva no Instagram com a legenda "Desejando tudo de melhor para 2024 💫".

O casamento será marcado por luxuosidade

A união do príncipe Mateen e Anisha marcará um dos primeiros casamentos reais de 2024. O evento começou em 7 de janeiro e terminará em 16 de janeiro. No dia 11 do mesmo mês, acontecerá uma cerimônia islâmica onde o príncipe e sua noiva trocarão votos de casamento na mesquita do sultão Omar Ali Saifuddien, de acordo com a revista Hello!.

Além disso, outras festividades marcam a união. Uma recepção de casamento, banquetes, acompanhamento musical e um desfile em torno da capital de Brunei, Bandar Seri Begawan, no dia 14 de janeiro são algumas delas.

Entre os convidados, podemos ter a presença do príncipe William e Kate Middleton, já que o sultão foi um dos convidados no casamento do casal real britânico em 2011.