Princesa Diana ia à casa de amigo para ‘dar uma pausa’ da vida na realeza

Wayne Sleep virou um grande amigo da princesa Diana após dançar com ela em um evento de gala da realeza

O coreógrafo Wayne Sleep (74), que foi amigo da princesa Diana (1961-1997), revelou que ela ia à sua casa quando precisava dar um tempo da vida na realeza.

O homem falou sobre a sua amizade com a mãe dos príncipes William (40) e Harry (38) ao programa ‘Private Passions’, da BBC Radio 3.

Wayne e Lady Di se aproximaram depois de dançarem juntos para um evento de gala beneficente em 1985 – para comemorar o 37º aniversário do agora Rei Charles III (74), seu então marido.

Eles, então, levaram essa amizade para além das coreografias, inclusive com a princesa de Gales frequentando a casa de Wayne.

“Sempre que nos víamos, ficávamos à vontade em meu apartamento, ela lavava a louça. Era divertido e dávamos risadas”, relembrou o coreógrafo.

“Acho que ela não me procurava tanto para falar da parte séria que estava acontecendo na vida dela na época, e as coisas estavam indo tão rápido lá. Acho que ela vinha até mim para uma pausa”, confessou.

Camilla Parker-Bowles contrata estilista favorito da princesa Diana para fazer vestido da cerimônia de coroação

Camilla Parker-Bowles (75) contratou o estilista favorito da princesa Diana para criar o vestido que ela usará na coroação do Rei Charles III, prevista para maio deste ano.

De acordo com o Page Six Style, Bruce Oldfield, que no passado desenhou uma série de looks icônicos e famosos de Lady Diana, foi uma “escolha óbvia” para a rainha consorte.

“Camilla tem uma amizade muito próxima com ele há muitos anos, então, de muitas maneiras, é a escolha natural e óbvia. Ela confia nele porque ele realmente entregou vestidos para muitas ocasiões importantes recentemente para ela", disse uma fonte, ao site.

Oldfield desenvolveu uma estreita amizade com a rainha consorte nas últimas décadas, que se seguiram à sua amizade de uma década com Diana.