Petição para tornar morte de Elizabeth II feriado tem 130 mil adeptos

Com mais de 130 mil assinatura, dia 8 de setembro pode se tornar feriado nacional no Reino Unido em homenagem à Rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 17h06

No dia 8 de setembro, morreu a Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, monarca com maior reinado da história do Reino Unido, sendo 70 anos de comando. Os britânicos, então, decidiram fazer uma petição para que o dia de sua morte se torne um feriado, e até o momento, ela já conta com mais de 130 mil assinaturas.

Durante o funeral oficial da antiga rainha, dia 19, já será uma espécie de feriado, quando, de acordo com Charles III, novo rei e filho mais velho de Elizabeth, apenas serviços essenciais têm a obrigação de manter seu funcionamento.

A petição tem uma meta de 150 mil adeptos, com o objetivo de tornar a morte da rainha um feriado para marcar a longevidade de seu reinado, considerada uma das figuras mais emblemáticas do Reino Unido. “A rainha Elizabeth 2ª é nossa monarca mais longeva e, sem dúvida, a monarca mais popular do mundo. Nas palavras do presidente Macron, 'para vocês, ela era sua rainha, para nós, ela era A rainha... O símbolo mais constante da Grã-Bretanha'. Ela era, de fato, uma mulher inspiradora", disse o criador da petição, John Harris.

Até o momento, a petição se estende apenas para o território do Reino Unido.

Rei Charles III se pronuncia sobre morte de sua mãe, Elizabeth II

“A morte da minha amada mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento de grande tristeza para mim e todos os membros da minha família. Nós lamentamos profundamente o falecimento de uma soberana tão querida e mãe tão amada. Eu sei que a morte dela será lamentada profundamente pelo país, os reinos e a Commonwealth, e por incontáveis pessoas ao redor do mundo. Durante este período de luto e mudança, minha família e eu vamos ser confortados e sustentados pelo conhecimento de respeito e afeição profunda que a Rainha tão amplamente difundiu”, declarou Charles III, agora rei do Reino Unido.