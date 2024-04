Pais de Kate Middleton possuem dívida milionária. Saiba o valor

Pais de Kate Middleton viram notícia internacional por causa de dívida milionária relacionada com empresa falida

Os pais de Kate Middleton, Carole e Michael Middleton, possuem uma dívida milionária. De acordo com o jornal The Mirror, eles ficaram endividados por causa do impacto da pandemia de Covid-19 no negócio deles, que é a empresa Party Pieces Company.

A dívida já chegou ao valor de R$ 1,6 milhão. Eles venderam o negócio no ano passado, mas seguem com algumas dívidas ativas porque o dinheiro arrecadado não foi o suficiente para pagar o que deviam.

Porém, a dívida não é a maior preocupação deles agora. Carole e Michael estão preocupados em ajudar a filha Kate Middleton a se recuperar do câncer.

Filhos de Kate Middleton apoiam a mãe

Desde que Kate Middleton revelou que está com câncer, os olhos do mundo estão voltados para cada atitude da família real britânica. Agora, fontes próximas ao palácio real contaram como os filhos dela estão lidando com a notícia de que a mãe está em tratamento.

Segundo fontes da revista People, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis estão apoiando a mãe do jeito que podem. “Você se emociona com a extraordinária resiliência das crianças. Eles a animam com seus sorrisos. Eles se divertem juntos quando podem e isso é muito importante. As crianças estão no centro do mundo deles”, disse um amigo da princesa.

Vale lembrar que Kate Middleton só revelou o câncer publicamente no dia em que os filhos entraram em férias da escola para o feriado da Páscoa. Ela tomou essa decisão para que as crianças ficassem em casa com a família enquanto a notícia gerava repercussão no mundo e na mídia.

Atualmente, a princesa de Gales está em tratamento com quimioterapia preventiva contra um câncer que foi descoberto em janeiro, durante a cirurgia abdominal que ela realizou. Porém, os detalhes sobre o tumor não foram revelados.