O que a rainha Elizabeth II mais gostava no Natal? Preferências são reveladas em vídeo

Rainha Elizabeth II foi homenageada com decorações do Urso Paddington e uma cerejeira

A rainha Elizabeth II (1926-2022) sempre foi uma grande admiradora do Natal. Segundo um vídeo compartilhado por Kate Middleton (40), a princesa de Gales, o feriado era uma época especial para a monarca, que morreu aos 96 anos, em setembro deste ano.

"Sua Majestade guardou o Natal em seu coração, como um momento que uniu as pessoas e nos lembrou da importância da fé, da amizade e da família, e de mostrar empatia e compaixão", disse ela, no registro reproduzido pelo site People.

Para homenagear a monarca, ela fez o segundo concerto anual de canções de Natal, na Abadia de Westminster, que foi gravado para ir ao ar no Reino Unido neste sábado, 24, Véspera de Natal. "Este ano convidamos centenas de pessoas inspiradoras para o concerto", acrescentou ela.

"Aqueles que mostram o poder da conexão e os valores da comunidade, permitindo-nos continuar a tradição de Sua Majestade de reconhecer e agradecer aqueles que se esforçaram para apoiar uns aos outros."

Usando um modelito brilhante, Kate ainda relembra o concerto de Natal que organizou no ano passado, dizendo que "o evento do ano passado me lembrou o que mais amo no Natal: ver as pessoas se reunindo, celebrando e vivenciando momentos especiais, ao mesmo tempo em que penso no ano que passou."

"Sua Majestade nos deixa um legado incrível e que inspirou profundamente muitos de nós". O concerto de canções de Natal de Kate incluiu uma série de homenagens à monarca que fez história, com itens que ela amava da época do ano, desde os enfeites do Urso Paddington nas árvores, até o príncipe William fazendo uma leitura que citou o discurso de Natal de 2012 de sua avó.

A princesa de Gales também plantou uma cerejeira silvestre no Dean's Yard, na Abadia de Westminster, em memória da rainha antes do show. Ela acrescenta: "A música sempre foi importante para mim, especialmente nesta época do ano, e seu poder de nos conectar uns com os outros não deve ser subestimado".

DISCURSO DE NATAL

A monarca transmitiu, pela televisão, o discurso de Natal por 64 anos: entre 1957 e 2021. Com a morte da monarca, é provável que seu filho, o Rei Charles III (74), assuma a responsabilidade da tradição. Desde a primeira transmissão, a prática marcou a data para os britânicos e amantes da família real. O último discurso aconteceu em dezembro do ano passado.

Dona do reinado mais longevo, ela foi pioneira em gravar o dicurso e o transmitir pela televisão, feito que aconteceu no ano de 1957, apenas quatro anos após subir ao trono –a primeira mensagem foi escrita em 1932, pelo Rei George V, avô de Elizabeth II.