Meghan Markle tem planos de relançar seu blog de bem-estar que fazia sucesso antes de entrar para a realeza

Meghan Markle iniciou o projeto em 2014, que foi encerrado após seu noivado com o Príncipe Harry. Agora, ela tem planos para o futuro

Depois de se aventurar em podcasts, fazer um documentário ao lado do marido e escrever um livro de receitas em parceria com refugiadas, Meghan Markle (41) parece agora estar interessada em voltar aos velhos tempos de criadora de conteúdo e retomar seu blog, The Tig.

Criado em 2014, o site de bem-estar trazia dicas de gastronomia, saúde e beleza, e foi encerrado logo após o noivado com o Príncipe Harry (38), seguindo os protocolos reais. De acordo com o The Mirror, a Duquesa de Sussex já buscou aprovação oficial para reviver o projeto pessoal, que deve ir ao ar já na próxima semana e, estima-se, pode tornar-se o mais recente empreendimento lucrativo do casal.

Meghan começou o projeto enquanto estrelava na série americana Suits. E na recente série da Netflix dos Sussex, fez menção ao site, dizendo que "Não era apenas um hobby, tornou-se um negócio realmente bem-sucedido".

Com curadoria da própria Meghan, que compartilhava, entre outras coisas, detalhes de sua vida pessoal publicadas também em seu Instagram, a página pode rivalizar diretamente com o site Goop, criado por Gwyneth Paltrow e avaliado em mais de US$ 250 milhões.

Meghan Markle sai vitoriosa em batalha judicial contra a irmã Samantha

Meghan Markle venceu um processo de difamação movido por sua irmã Samantha Markle. No processo que foi aberto por Samantha no dia 8 de fevereiro deste ano, Meghan estava sendo processada por US$ 75 mil (cerca de R$ 469 mil), de acordo com o jornal The New York Post.

Samantha afirmava que Meghan teria feito “declarações comprovadamente falsas e maliciosas” sobre ela na entrevista que a Duquesa e seu marido Príncipe Harry realizaram em 2021 com a apresentadora Oprah Winfrey.

O advogado de defesa de Meghan Markle, Michael Kump argumentou que o processo era infundado já que as falas da Duquesa não eram ofensivas.