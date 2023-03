Meghan Markle sai vitoriosa em batalha judicial contra a irmã Samantha

A irmã de Meghan Markle, Samantha, processou a Duquesa após entrevista à Oprah Winfrey com o marido Príncipe Harry

Nesta quinta-feira, 30, Meghan Markle venceu um processo de difamação movido por sua irmã Samantha Markle.

No processo que foi aberto por Samantha no dia 8 de fevereiro deste ano, Meghan estava sendo processada por US$ 75 mil (cerca de R$ 469 mil), de acordo com o jornal The New York Post

Samantha afirmava que Meghan teria feito “declarações comprovadamente falsas e maliciosas” sobre ela na entrevista que a Duquesa e seu marido Príncipe Harry realizaram em 2021 com a apresentadora Oprah Winfrey.

A meia-irmã de Meghan ainda afirmou que a mãe de Archie e Lilibeth “orquestrou uma campanha para destruir a reputação e a credibilidade de sua irmã e seu pai [Thomas Markle], a fim de preservar e promover a falsa narrativa de ‘ralé pra realeza’ que [Meghan] havia fabricado sobre sua vida para a Família Real e a mídia mundial”.

O advogado de defesa de Meghan Markle, Michael Kump argumentou que o processo era infundado já que as falas da Duquesa não eram ofensivas.

“Nem toda alfinetada percebida deve ser litigada e essa é a verdade aqui. A autora [Samantha] está discordando das impressões de Meghan sobre sua própria infância, e isso não é um assunto apropriado para um tribunal”, argumentou.

A juíza do distrito da Flórida, Charlene Edwards Honeywell concordou com o advogado de Meghan e rejeitou o processo movido por Samantha.

“Como um ouvinte razoável entenderia, a ré [Meghan] apenas expressa uma opinião sobre sua infância e seu relacionamento com seus meio-irmãos. Assim, o Tribunal considera que a declaração da ré não é objetivamente verificável ou sujeita a prova empírica. A autora não pode refutar de forma plausível a opinião da ré sobre sua própria infância”, decretou a juíza.

Conflito!

Em dezembro do ano passado, um pouco mais da relação conturbada entre Meghan e Samantha foi revelada na série da Netflix “Harry e Meghan”.

Em um dos episódios, Meghan revela que sua relação com a filha de Samantha, Ashleigh é muito boa. Porém, a Duquesa não pode convidar a sobrinha para seu casamento com Harry por conta da irmã.