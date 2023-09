Meghan Markle surge sem o anel de noivado e levanta rumores

Meghan Markle surge ao lado do marido, o príncipe Harry, sem o seu anel de noivado e possibilidade para o sumiço do anel é levantada

A Duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu os seus fãs ao aparecer sem o seu anel de noivado durante uma rara aparição ao lado do marido, o príncipe Harry, na Alemanha. Os dois marcaram presença em uma competição esportiva e ela chamou a atenção ao não usar o seu anel de noivado, já que era uma tradição que seguia desde que oficializou a união com o príncipe.

Na imprensa internacional, o motivo do sumiço do anel começou a ser questionado. Então, o site da revista People informou que há a grande possibilidade do anel ter sido mandado para ajuste em uma joalheria. Isso porque Meghan mexe na joia de tempos em tempos.

O anel de noivado foi feito por Harry em parceria com a joalheria Cleave & Company com diamante e duas pedras preciosas da coleção da princesa Diana. Em 2019, ela mandou trocar o círculo original do anel por um mais fino.

Além do anel de noivado, Meghan Markle também costuma usar um anel da eternidade, que é dado para uma mulher depois de um evento marcante em sua vida, como o nascimento de um filho ou um aniversário de casamento. Ela começou a usar a nova joia logo depois de completar um ano de casamento e do nascimento do primeiro filho, Archie.

Amigo desmente crise entre Harry e Meghan

Um amigo próximo à família de Meghan Markle e Harrydesmentiu os rumores sobre uma possível crise no casamento deles. Nas redes sociais, o amigo do casal afirmou que os Sussex ainda estão muito "felizes juntos".

Karl Larsen, conhecido pelo seu trabalho na revista Rolling Stones e pelos flagras de celebridades, compartilhou algumas fotos do casal em seu perfil nas redes sociais e aproveitou para tranquilizar os fãs de Meghan e Harry:

"Tão bom ver meus amigos Harry e Meghan na sexta-feira antes de eles viajarem no fim de semana. Por favor, não acreditem na mídia. Eles estão muito apaixonados e estão felizes juntos, nada além de sorrisos e risos por aqui", escreveu ele na postagem.