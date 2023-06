Meghan Markle faz plano para melhorar sua imagem após quebra de contrato milionário

Meghan Markle deve investir na imagem como influenciadora

Após o rompimento de um contrato milionário do seu podcast com o Spotify, Meghan Markle estaria montando um plano para reconstruir a imagem pessoal. De acordo com o Daily Mail, a equipe especializada de Meghan quer tapar o buraco deixado pelo fim do contrato que ela mantinha, junto com Harry, para produzir os podcasts.

O jornal também informou, segundo um insider, que o contrato foi encerrado após eles não atingirem o nível de produtividade combinada e esperada. A ex-atriz e o príncipe Harry tinham um acordo de US$ 20 milhões com a empresa, o que equivale a cerca de R$ 96,5 milhões.

Em um comunicado conjunto, a Archewell Productions, produtora do casal, e o Spotify, disseram que preferiram finalizar o contrato, mas que estão felizes com o resultado. “O podcast não será mais produzido no Spotify”, acrescentou um porta-voz da Archewell ao site “Insider”

Diante da situação, a duquesa estaria trabalhando com sua equipe para que a imagem negativa fosse desfeita. Segundo os rumores, ela está prestes a virar um dos rostos da Dior, juntando-se a nomes como Rihanna e Jennifer Lawrence.

Uma socialite de Beverly Hills, que não teve a identidade revelada, contou ao Daily Mail que Meghan está próxima de assinar o contrato e que isso vai ajudar as pessoas a esquecer o fiasco no projeto de podcast.

"Há semanas, há rumores de que ela está prestes a assinar um contrato com a Dior. Se ela fizer isso, ninguém vai se lembrar que seu pequeno podcast bobo foi cancelado depois de uma temporada", disse a fonte.

Esse plano vem sendo construído há algum tempo, a equipe de Meghan já estava informada de que o contrato com o Spotify seria desfeito e, desde então, tem trabalhado na tentativa de afastar a imagem da duquesa da repercussão negativa.

Outro insider chegou a afirmar que a esposa de Harry é "sábia" em se livrar dos dramas e que, em breve, outros grandes negócios serão confirmados por ela: "Meghan é sábia em se distanciar dos dramas tóxicos de seu marido. Esta é uma mulher que avança constantemente. Trata-se de construir uma marca global. Haverá alguns grandes negócios anunciados em breve”, garante a fonte.