Executivo detona príncipe Harry e Meghan após fim de parceria milionária

Príncipe Harry e Meghan anunciaram fim do contrato com a empresa antes do prazo previsto

Bill Simmons, um importante executivo do Spotify, detonou o príncipe Harry e sua esposa, a ex-atriz, Meghan Markle, após o fim da parceria milionária entre as partes. As informações foram publicadas pelo Deadline.

Em um comunicado conjunto, o casal e a empresa anunciaram o fim do contrato após um acordo de US$ 20 milhões (R$ 96 milhões) por três anos. Apesar de combinarem uma série de projetos para a plataforma, o duque e a duquesa de Sussex lançaram apenas um podcast.

Chefe de inovação e monetização de podcasts na empresa, Bill Simmons ridicularizou o casal em seu podcast na sexta-feira, 16. “Os vigaristas do car#lho. Esse é o podcast que deveríamos ter lançado com eles”, disse. “Eu tenho que ficar bêbado uma noite e contar a história do Zoom que tive com Harry para tentar ajudá-lo com uma ideia de podcast. É uma das minhas melhores histórias”.

No comunicado para anunciar o fim do contrato, eles informaram que 'concordaram mutuamente em se separar e estão orgulhosos da série que fizemos juntos'. De acordo com o Wall Street Journal, no entanto, o 'divórcio' se deu justamente porque o casal real não atingiu a marca de produtividade necessária para receber o pagamento integral.

Projeto da produtora de Harry e Meghan, 'Archetypes' era um podcast que tinha como premissa explorar os 'rótulos que tentam impedir as mulheres' e foi o único deles lançado no Spotify. A audiência surpreendeu, já que chegou a desbancar gigantes dos podcasts, como Joe Rogan, que detinha os maiores índices e perdeu para Meghan já em seu primeiro episódio. O programa inclusive contou com as participações ilustres de Serena Williams e de Mariah Carey.

Bill Simmons absolutely HATES Prince Harry



We need to know what Harry said to Bill on that Zoom pic.twitter.com/lsxNoSPaCU — The r/BillSimmons Podcast (@rBillSimmonsPod) June 16, 2023

Harry e Meghan Markle não vão mais expor família real britânica publicamente

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, vão parar de produzir conteúdo contra a família real britânica, pelo menos é isso o que revelou o tabloide The Sun. Segundo a fonte, o casal já não tem mais material para trazer a público. “Esse período de suas vidas acabou – já que não há mais nada para dizer”, garantiu o insider.

Ainda no ano passado, outra fonte disse ao jornal inglês que o casal esperava que 2023 fosse o ano da reconciliação com a realeza e que, por esse motivo, a rainha Elizabeth II (1926-2022) sempre foi poupada dos ataques.