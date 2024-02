Meghan Markle e príncipe Harry se divertem na neve no Canadá

Em nova aparição juntos, Meghan Markle e príncipe Harry passam o dia em uma pista de esqui no Canadá

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry se divertiram durante o dia em uma pista de esqui em Vancouver, no Canadá. Os dois já estão na região para prestigiarem o início do Invictus Games e foram vistos em um momento de descontração com a população no meio da neve.

Vale lembrar que Harry fez parte da fundação dos jogos em 2014 para ser incentivo para os militares e veteranos que foram feridos em disputas. O objetivo é incentivá-los a praticar esportes mesmo depois das lesões.

Inclusive, foi durante uma edição dos jogos que Harry e Meghan assumiram o relacionamento publicamente em 2017, em Toronto, já que ela morava por lá para a gravação da série Suits. E o Canadá também foi o destino das férias da família depois do nascimento de Archie em 2019.

Fotos: Getty Images

Príncipe Harry não quis encontrar Camilla em reencontro com o Rei Charles

O príncipe Harry fez uma rápida viagem até Londres, na Inglaterra, para visitar o seu pai, o Rei Charles III, após o diagnóstico do câncer. Agora, os bastidores do encontro foram revelados e mostram que o atrito entre Harry e a madrasta, a rainha Camilla, segue firme e forte.

De acordo com o site The Telegraph, a jornalista Petronella Wyatt, que é amiga da rainha, contou que Harry se recusou a ficar na mesma sala que ela durante a conversa que teve com o pai. “Ouvi dizer que o Harry preferiu não estar na mesma sala que sua madrasta quando falou com o rei sobre seu diagnóstico de câncer”, disse ela. Inclusive, ela contou que o encontro de pai e filho durou apenas 30 minutos porque o rei não pode passar por grandes emoções em seu tratamento.

Vale lembrar que a relação de Harry e Camilla é conflituosa há algum tempo, principalmente após a publicação do livro de memórias do príncipe, chamado Spare. Na publicação, ele acusou a madrasta de ter divulgado histórias da família para a imprensa com o objetivo de limpar a própria imagem e acabou prejudicando o enteado. Inclusive, ele teria sido o casamento de seu pai por temer ganhar uma madrasta má.

Em sua rápida visita, Harry ficou em Londres por apenas 24 horas e logo embarcou de volta aos Estados Unidos, que é onde vive com a esposa, Meghan Markle, e os dois filhos, Archie e Lilbet.