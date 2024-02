Meghan Markle e o príncipe Harry rebatem críticas: ‘Não será quebrado’

Harry e Meghan rebateram as críticas por uso de títulos reais em site e e mudança de nome dos filhos; o casal alterou o sobrenome de Archie e Lilibet

Príncipe Harry e Meghan Markle estão respondendo aos críticos que dizem que o casal está tentando recuperar seu status dentro da família real por meio de ‘rebranding’ recente feito pelo casal, que apresenta com destaque seus títulos “Sussex” em seu novo site.

Além de manterem as alcunhas "Duque e Duquesa de Sussex" em sua página na web, Harry e Meghan alteraram o registro de seus filhos Archie, 4, e de Lilibet, 2, para incluir Sussex como um sobrenome no lugar de Mountbatten-Windsor.

As mudanças renderam uma série de críticas ao casal tanto pelos internautas quanto em veículos da mídia. O principal motivo é o distanciamento entre Harry e a Família Real. Desde 2020, quando o príncipe se mudou para os Estados Unidos ao lado de Markle, a relação entre eles e os integrantes da monarquia só piorou — com revelações polêmicas feitas pelo casal em livros, séries e entrevistas.

No início desta semana, o The Telegraph publicou um artigo afirmando que Meghan e Harry tiveram “três dias para provar que podem se comportar” durante uma viagem recente ao Canadá. "'O Escritório do Duque e da Duquesa de Sussex'. Exagerado, arrogante e egoísta", outro acrescentou, com menção ao texto principal do site sussex.com, novo domínio do casal na web.

No entanto, um dos representantes dos casal enviou uma nota ao jornal The Mirror, na qual destaca a resiliência de Meghan e Harry para superar adversidades desde que decidiram se casar. "Ouvimos diversas vezes que alguns momentos poderiam definir o futuro do casal. Eles ainda estão aqui. Ainda estão trabalhando e perseguindo o que acreditam, apesar dos constantes desafios e críticas", afirmou.

"Esse casal não quebrará", completou o representante do príncipe e sua esposa. Ao Daily Mail, outro contato próximo dos Sussex defendeu o uso dos títulos reais: "O Príncipe Harry e Meghan são o Duque e a Duquesa de Sussex. Isso é um fato. É o sobrenome e o nome de família deles".

O príncipe Harry e Meghan estão atualmente no Canadá para as celebrações do One Year to Go dos Invictus Games Vancouver Whistler 2025. Em uma entrevista ao Good Morning America na sexta-feira de Whistler, Harry falou sobre seu relacionamento com sua família e o recente diagnóstico de câncer de seu pai, o rei Charles.

“Falei com ele. Entrei em um avião e fui vê-lo assim que pude”, disse ele, e completou: “Olha, eu amo minha família. O fato de eu ter conseguido pegar um avião e ir vê-lo, e passar algum tempo com ele - sou grato por isso”.

Ao ser questionado sobre o estado de saúde do pai, ele apenas disse: “Isso fica entre mim e ele”. Então, ele foi questionado se o diagnóstico do rei pode unir a família e comentou: “Com certeza. Vejo isso no dia a dia, a força da unidade familiar se unindo”.