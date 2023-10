Meghan Markle abre o jogo sobre maternidade e diz: 'A coisa mais importante da minha vida'

Meghan Markle participou de evento sobre saúde mental e redes sociais ao lado de príncipe Harry

Meghan Markle e o príncipe Harry participaram nesta terça-feira, 10, sobre saúde mental e redes sociais em um evento em Nova York. O casal participou do painel de discussão coordenado pela Fundação Archewell, em um festival anual de conscientização sobre saúde mental, promovido pela organização Project Healthy Minds.

A conferência contou com a participação de pais que sofreram perdas trágicas relacionadas com a utilização das redes sociais pelos seus filhos. Casados desde 2018, Harry e Meghan Markle são pais de duas crianças: Archie e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

“Não posso começar sem agradecer a todos os pais, mães e pais por estarem conosco fisicamente hoje, mas também por estarem conosco nesta jornada no último ano, criando esta comunidade de experiência compartilhada”, disse Harry após subir ao palco com Meghan para o painel. “Sabemos que não é fácil para vocês estarem aqui, então muito obrigado”, continuou ele.

Meghan então disse: “Há um ano conhecemos algumas famílias e, na época, era impossível não chorar ao ouvir suas histórias porque é simplesmente devastador.Como pais, embora nossos filhos sejam muito pequenos, 2 anos e meio e 4 anos e meio, mas a mídia social não vai desaparecer e, por design, havia um post de entrada que deveria ser positivo e criar uma comunidade, mas algo aconteceu descentralizado e não há como ouvir isso e não tentar ajudar essas famílias a fazer com que suas histórias sejam ouvidas".

Falando como pai, Harry acrescentou: “Acho que para nós, para mim e para minha esposa, com filhos crescendo na era digital, a prioridade aqui é novamente transformar a dor em propósito de fornecer tanto apoio quanto destaque e uma plataforma para esses pais se unirem, curarem, sofrerem e também se concentrarem coletivamente em soluções para que nenhuma outra família em qualquer lugar tenha que passar pelo que eles passaram”.

“Ser mãe é a coisa mais importante em toda a minha vida – fora, é claro, ser esposa deste aqui”, disse ela, gesticulando para Harry. “Mas direi que me sinto feliz por nossos filhos terem uma idade, novamente bastante jovens, então isso não está em nosso futuro imediato, mas também me sinto assustado com a forma como isso continua a mudar e como isso estará diante de nós", finalizou a ex-atriz.