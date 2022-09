Lewis Hamilton lamenta morte de Elizabeth II: "Era um símbolo de esperança"

Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, homenageou a Rainha Elizabeth II em postagem nas redes sociais

Na última quinta-feira, 8, o mundo foi surpreendido com a morte da Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia. E diversos admiradores da rainha prestaram suas condolências, assim como o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Com uma postagem nas redes sociais, Lewis Hamilton relembrou a Rainha e recordou um encontro que teve com Elizabeth II.

No post, Lewis Hamilton falou sobre a vida de Elizabeth II, e contou que refletiu muito sobre a trajetória da Rainha: "Como você encontra as palavras para descrever a perda de Sua Majestade a Rainha? Ela era realmente uma líder icônica, uma inspiração e uma presença tranquilizadora para a maioria, se não todas, de nossas vidas. Desde a triste notícia de ontem, venho refletindo sobre sua vida incrível. Ela era um símbolo de esperança para muitos e serviu seu país com dignidade, dedicação e bondade", iniciou Hamilton.

"Ela era realmente como nenhuma outra e sou grato por ter vivido durante seu tempo. Seu legado será duradouro e sua morte será sentida profundamente.Tive a incrível honra de poder passar um tempo com ela. É algo que nunca vou esquecer. Conversamos sobre nosso amor compartilhado por cães e ela foi incrivelmente generosa com seu tempo. Eu sei que toda a nação e muitos outros ao redor do mundo estarão de luto por sua perda e meus pensamentos e orações estão com sua família e todos aqueles próximos a ela, que perderam um ente querido. Descanse em paz", finalizou.

Veja o post de Lewis Hamilton sobre a Rainha Elizabeth II:

Lewis Hamilton é condecorado cavaleiro da Ordem do Império Britânico

Lewis Hamilton (36) recebeu o título de cavaleiro da Ordem do Império Britânico recentemente, no Castelo de Windsor pelo príncipe Charles.

O heptacampeão da Fórmula 1 recebeu o título pelos seus feitos como piloto. E hoje, Lewis é o quarto piloto a receber o título de cavaleiro. Jackie Stewart, Stirling Moss e Jack Brabham foram condecorados anteriormente.

