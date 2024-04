Kate Middleton tomou decisão contra a família real. Saiba qual!

Você sabia? O jeito como Kate Middleton anunciou que está com câncer foi uma ideia contra a decisão da família real britânica. Entenda o que aconteceu

A princesa de Gales Kate Middleton comoveu os fãs da realeza britânica ao anunciar que está com câncer. Agora, um novo detalhe dos bastidores da revelação foi divulgado. De acordo com a imprensa internacional, ela teria batido o pé para ir contra uma decisão dos assessores da realeza.

Kate fez o anúncio de sua doença com um vídeo postado nas redes sociais. Porém, a ideia da realeza não era essa. Segundo o tabloide Sunday Times, a equipe da família real queria que ela escrevesse apenas um comunicado oficial, mas a princesa foi contra essa ideia e quis gravar o vídeo.

Inclusive, Middleton quis também escrever o seu próprio discurso para ser dito na frente da câmera, o que não é comum na família real. “A decisão de gravar o vídeo foi inteiramente da princesa de Gales. Kate e o príncipe William só decidiram tornar pública a doença após conversarem com os filhos, para que as crianças tivessem tempo para lidar com essa realidade ao lado da família, antes da exposição na mídia”, declarou uma fonte.

Rainha Camilla falou sobre Kate Middleton

A rainha Camilla falou pela primeira vez sobre Kate Middleton após a princesa ter anunciado que está com câncer. Durante um evento na quarta-feira, 28, ela recebeu várias mensagens dizendo que o público está apoiando a princesa neste momento delicado.

Com isso, ela respondeu: “Sei que Catherine está emocionada com todos os desejos e apoios gentis. Vou enviar [os recados] para Kate, ela ficará emocionada”.

Neste momento, a família real britânica enfrenta em um drama familiar com duas pessoas doentes. O Rei Charles III e Kate Middleton enfrentam as lutas contra o câncer. Os dois não revelaram detalhes sobre os tumores, mas afirmaram que já estão em tratamento.