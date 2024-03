Kate Middleton teve um momento particular com o Rei Charles III antes de revelação

Antes de Kate Middleton divulgar o vídeo sobre o diagnóstico de câncer, ela teve um encontro intimista com o Rei Charles III

A princesa de Gales Kate Middleton recebeu o apoio do Rei Charles III antes de compartilhar o vídeo sobre o seu diagnóstico de câncer no final da semana passada. Um dia antes, ela teve um almoço privado com o sogro.

De acordo com o site da revista People, o almoço aconteceu na quinta-feira, apenas um dia antes da notícia do câncer dela se tornar pública. Segundo uma fonte da realeza, eles vivem a mesma experiência, já que ambos fazem tratamentos oncológicos e compartilharam suas vivências. “Eles têm isso em comum e só podem se aproximar. É uma fonte de tranquilidade para ambos”, disse uma fonte.

O Rei Charles III e Kate Middleton já iniciaram o tratamento contra seus tumores. Porém, nenhum deles revelou detalhes sobre a doença.

Kate Middleton escreveu seu próprio discurso

A princesa de Gales Kate Middleton comoveu os admiradores da família real ao redor do mundo na última sexta-feira, 22, ao revelar que está com câncer e iniciou o tratamento de quimioterapia. Agora, a revista People revelou que quem escreveu o discurso do video foi ela mesma.

A própria Kate decidiu montar o texto que disse no vídeo para anunciar que está com câncer. “Ela escreveu cada palavra sozinha. Ela mesma escreveu as palavras e deu o seu toque pessoal e também foi ela quem decidiu quando seria o momento certo para divulgar a notícia ao mundo”, disse uma fonte da publicação.

A fonte ainda contou que o príncipe William ficou orgulhoso da iniciativa de Kate. “Ele está extremamente orgulhoso de sua esposa pela coragem e força que ela demonstrou não apenas nesta semana, mas desde a cirurgia em janeiro. Agora, mais do que nunca, ele está focado em garantir que sua esposa tenha a privacidade que precisa para se recuperar totalmente e que seus filhos estejam protegidos do interesse da notícia”, declarou a fonte.

Outras pessoas próximas da realeza ainda revelaram que Kate Middleton não decidiu fazer o anúncio por causa das especulações em volta de sua saúde e seu sumiço da mídia. Fontes contar que ela não se sentiu pressionada pelos rumores ao redor de sua vida, e que ela decidiu fazer o anúncio em seu próprio tempo.

Kate só queria proteger os três filhos e escolheu o momento certo para fazer o anúncio. Ela publicou o vídeo no primeiro dia das férias escolares dos filhos para o feriado da Páscoa. Assim, eles não vão ter que lidar na escola com a repercussão do assunto.