Kate Middleton revela apelido fofo para Príncipe Louis durante evento real

A Princesa de Gales surpreendeu admiradores ao revelar apelido fofo que deu para o filho mais novo, Príncipe Louis

Nesta segunda-feira, 8, o Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (41) participaram com seus filhos do ‘The Big Help Out’, dia de celebração da coroação de Rei Charles III (74) e Rainha Camilla (75) usado para realizar ações para a caridade.

Quem chamou a atenção no evento beneficente foi o filho mais novo do Príncipe e Princesa de Gales. O Príncipe Louis (9) encantou admiradores com suas caras e bocas durante o evento.

Durante a ação beneficente, Kate Middleton surpreendeu ao chamar o filho mais novo por um apelido carinhoso. Quando o menino foi usar um graveto para acender uma fogueira, sua mãe disse: “Acenda o fogo, Lou Bug”.

Apesar de ser a primeira vez de Kate ter chamado Louis por um apelido carinhoso em público, outros apelidos entre a família já foram revelados. A Princesa de Gales já foi vista chamando a filha Charlotte (8) de “Lottie”, e, já foi revelado que o filho mais velho, Príncipe George (9), chama seu pai de “Pops”.

Outro momento fofo entre Kate e Louis aconteceu no evento. Uma outra criança entregou um marshmellow para Louis e a Princesa de Gales chamou a atenção do filho. “O que dizemos?”, disse ela. E o filho mais novo prontamente disse à outra criança: “Obrigado”.

Foto!

Ainda nesta segunda-feira, 8, a primeira foto oficial de Rei Charles III como monarca do Reino Unido foi revelada nas redes sociais.

A foto inédita foi feita logo após Charles ter sido coroado na cerimônia realizada na Abadia de Westminister neste último sábado, 6.