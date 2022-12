Kate Middleton planta árvore em homenagem à Rainha Elizabeth II

A Princesa de Gales, Kate Middleton homenageou a Rainha Elizabeth II ao plantar uma árvore em frente a abadia de Westminister

Nesta última terça-feira, 20, foi revelado que Kate Middleton (40) prestou uma bela homenagem à Rainha Elizabeth II (1926-2022).

Algumas horas antes de realizar o concerto de Natal, que ocorreu no dia 14 de dezembro e foi apresentado por ela e que contou com diversos membros da Família Real britânica, a Princesa de Gales plantou uma árvore em homenagem à monarca.

A árvore foi plantada em frente à Abadia de Westminister, local onde foi sediado o concerto de Natal da realeza. Uma outra homenagem à Rainha foi feita na Capela de York, onde foi inaugurada uma estátua da mãe do Rei Charles III (74) em um evento, no mínimo conturbado, que contou com a presença do atual monarca.

O perfil do Instagram da Abadia deu mais detalhes sobre o evento: “Sua Majestade Princesa de Gales dedicou uma árvore no Dean’s Yard na Abadia de Westminister para marcar a memória de Sua Majestade Rainha Elizabeth II. A árvore é uma cerejeira do estado do Ducado de Cornwall. Está substituindo um Castanheiro-da-índia que estava apodrecido e caiu no início deste ano”.

Ainda na árvore dedicada à Elizabeth II, foi colocada uma placa que lia-se: “Esta árvore de cerejeira, um presente do Ducado de Cornwall foi dedicado em memória à Sua Majestade Rainha Elizabeth II por Sua Majestade Princesa de Gales em 14 de dezembro de 2022”.

Magoada!

Kate Middleton estaria magoada com as revelações feitas por Príncipe Harry (38) na série documental "Harry e Meghan”.

“William não está planejando dar seu lado da história ou retaliar abertamente. Ele continua digno e trabalhando. Kate está magoada e se sente traída por Harry ter feito isso com ela também, especialmente porque eles costumavam ser muito próximos”, relatou uma fonte ouvida pelo site US Weekly sobre as diferentes reações que a Princesa de Gales e seu marido Príncipe William tiveram sobre as exposições feitas na série da Netflix.