Kate Middleton envia carta de desculpas por ausência em evento da família real

Em meio ao tratamento contra câncer, Kate Middleton pede desculpas por sua ausência em evento tradicional através de carta; saiba mais aqui

Em meio ao tratamento contra o câncer, Kate Middleton enviou uma carta de desculpas por sua ausência em um evento da família real. Neste sábado, 8, a princesa deveria comparecer ao ensaio do Trooping The Colour, uma cerimônia que celebra o aniversário do Rei Charles III; no entanto, ela precisou se ausentar e lamentou não estar presente.

Apesar do aniversário de Charles ser apenas em novembro, é uma tradição britânica que o soberano celebre seu dia especial com seus súditos no segundo sábado de junho, quando as temperaturas são mais amenas. Inclusive, a Rainha ElizabethII (1926 - 2022) comemorou fora da data oficial muitas vezes. Agora, as tropas são reunidas com as cores de sua bandeira para celebrar o aniversário do rei.

Em determinado momento da cerimônia, Charles deve posar ao lado de seus familiares no terraço do Palácio de Buckingham. Como membro da realeza, Kate deveria comparecer ao ensaio, mas não pode marcar presença e lamentou em sua carta. Além disso, a princesa deu a entender que não vai comparecer ao evento oficial no próximo sábado, 15.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

"Queria escrever para dizer o quanto estou orgulhosa de todo o regimento antes da Colonel's Review e do Trooping the Colour. Agradeço a todos que estão participando do Trooping este ano, que vem praticando há meses e dedicando muitas horas para garantir que seus uniformes e exercícios estejam impecáveis”, disse Kate.

“Ser sua 'Colonel' continua sendo uma grande honra e sinto muito por não poder receber a saudação na Colonel's Review deste ano. Por favor, transmita minhas desculpas a todo o regimento, no entanto, espero poder representá-los novamente em breve”, disse a princesa, que não revelou uma data para retornar aos compromissos oficiais.

Kate Middleton is gone I fear.



This is going to be SO ugly for that family when the truth finally comes out. pic.twitter.com/7jfIHoo8YX — ✨ Ed 🤦🏽‍♂️ ✨ (@eddluxe) June 8, 2024

Vale lembrar que Kate Middleton não deve comparecer ao Trooping The Color neste ano porque está em tratamento contra o câncer, que foi diagnosticado após uma cirurgia abdominal em janeiro. A esposa do príncipe William está longe da mídia desde o início do ano e segue reclusa acompanhada de sua família para cuidar da saúde.

Príncipe William vai ao casamento do padrinho do filho:

O príncipe William fez questão de prestigiar o casamento do amigo Hugh Grosvenor, que é padrinho de batismo do seu filho mais velho, o príncipe George. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 7, na Catedral de Chester, no norte da Inglaterra. William chegou ao evento de forma discreta e sozinho, sem causar alarde ou falar com a mídia.

Ele foi visto rapidamente ao desembarcar de uma van preta e entrou rapidamente na igreja. Tanto que ele só foi fotografado de costas pelos paparazzi presentes no local. Aos 33 anos, Hugh Grosvenor é o Duque de Westminster e se casou com Olivia Henson, de 31 anos, que vai assumir o título de Duquesa de Westminster; saiba mais sobre o casal!