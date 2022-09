Kate Middleton e Meghan Markle não estavam com a família real quando a rainha morreu

Nem Kate Middleton, esposa do príncipe William, nem Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, estavam no castelo da Escócia quando Elizabeth II morreu

Após o falecimento de Elizabeth II, aos 96 anos, nesta quinta-feira, 6, foi notado que Kate Middleton, esposa do príncipe William, e Meghan Markle, casada com o príncipe Harry, não estavam ao lado da família real.

De acordo com veículos britânicos, a duquesa de Cambridge, Kate, não foi para Windsor com seu marido para ficar com seus três filhos, George, Charlotte e Louis, que acabaram de começar o ano letivo na Lambrook School. Enquanto as notícias sobre a saúde de Elizabeth II circulavam, Kate foi buscar os filhos mais cedo na escola.

Meghan Markle, esposa de Harry, também não esteve em Balmoral, na Escócia. No entanto, está em Londres, e deve se reunir com a família real nos próximos dias. De acordo com a BBC, este não seria um bom momento para que Megha ficasse junto da família de seu marido, visto que há algum tempo o casal vem enfrentando problemas com a realeza devido à sua saída da mesma.

Morre Rainha Elizabeth II, aos 96 anos

A morte da Rainha Elizabeth II deixou de luto o Reino Unido e o mundo inteiro nesta quinta-feira, 8. Uma das monarcas mais populares da história, foi a segunda monarca a ficar mais tempo no trono, com mais de 70 anos de poder. A morte dela foi anunciada por meio de um comunicado oficial feito nas redes sociais da família real.

O palácio real informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

O novo Rei agora será o príncipe Charles, filho mais velho da Rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. A rainha deixou quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.

