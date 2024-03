Hospital que operou Kate Middleton pode pagar multa milionária; veja valor

O hospital que operou Kate Middleton pode ser multado em valor milionário; Unidade hospitalar é acusada de violação de dados

O hospital onde Kate Middleton foi operada em janeiro de 2024 pode ser multado em R$ 108 milhões. O motivo é uma suposta omissão da tentativa de vazamento da ficha médica da duquesa. De acordo com o DailyMail, o The London Clinic esperou sete dias para relatar às autoridades a suspeita que os dados haviam sido violados, o que pode ser considerado um crime de omissão no Reino Unido.

A investigação indica que três pessoas do quadro de funcionários estejam sob investigação. O trio teria sido suspenso de suas atividades na unidade médica até que a investigação sobre a ficha médica fosse concluída. Caso comprovada, os funionarios irão enfrentar as devidas punições.

A suposta tentativa de vazamento ocorreu 14 dias após a internação de Kate para uma cirurgia abdominal. O procedimento foi confirmado pelo Palácio de Kensington, morada oficial da nobre, mas detalhes sobre o motivo e estado de saúde não foram divulgados. Desde então, Kate se ausentou de compromissos públicos, o que levantou suspeitas e teorias sobre sua saúde.

As informações de saúde da princesa de Gales são privadas e só podem ser acessadas por pessoas autorizadas. Porém, uma denúncia informou que alguns profissionais tentaram ver o que aconteceu com ela sem autorização.

Segundo o portal britânico, o Information Commissioner's Office (ICO) - organização não governamental que regula proteção de dados e liberdade de informação no Reino Unido - está apurando o caso não apenas sobre a tentativa de vazamento de dados, mas também uma suposta omissão do hospital.

O portal ainda informa que, de acordo com a legislação britânica, qualquer violação de dados pessoais deve ser informada no prazo de até 72 horas após a descoberta. Especialistas ouvidos, especulam uma multa de até 17 milhões de libras - algo em torno de R$ 108 milhões na cotação desta quinta-feira, 21.

A The London Clinic é uma rede hospitalar de renome na Inglaterra. Membros da Família Real, como o próprio Rei Charles III, políticos do alto escalão e celebridades europeias de destaque estão na cartela de clientes.

O sumiço de Kate Middleton

O sumiço de Kate Middleton dos eventos públicos no Reino Unido deixou os fãs preocupados com o quadro de saúde dela. A princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano e está se recuperando em casa. Porém, os rumores sobre o quadro de saúde tomaram conta da internet e o Palácio de Kensington resolveu colocar um ponto final nos boatos.