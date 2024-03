Homem que filmou Kate Middleton opina sobre especulações: 'Delirantes'

Nelson Silva, responsável pelo registro de Kate Middleton no mercado, rebateu os rumores sobre presença de sósia da princesa em vídeo

Na última terça-feira, 19, o homem que filmou o suposto passeio público de Kate Middleton após sua cirurgia abdominal se pronunciou em meio às especulações. Em entrevista ao The Sun, Nelson Silva falou sobre o ceticismo em torno do registro.

"Este é um vídeo mostrando claramente ela e William. Eu os vi com meus próprios olhos. Foi uma situação completamente relaxada", disse ele ao veículo. Silva acrescentou que os teóricos da conspiração que não acreditam que seja a princesa de Gales no vídeo estão "delirantes".

Segundo informações divulgadas pelo The Sun, o engenheiro mora na região com a família e estava fazendo compras quando avistou o casal, que aparentavam estar "relaxados e felizes". "Eu tinha uns 40 minutos para matar e resolvi pegar um pouco de produto. Entrei na loja e no início notei as figuras deles, eles estavam parados perto do pão", explicou.

Ele afirmou que se viu atrás da realeza na seção de carnes, onde o casal conversava com a equipe. "Eu não conseguia ouvir o que eles estavam dizendo, mas a equipe parecia sobrecarregada de uma maneira agradável. Quando fui pagar minha produção, a menina no balcão ficou tão chocada que mal conseguia respirar". Além disso, o homem acrescentou que decidiu gravar o vídeo para mostrar à sua família em Portugal.

"Comecei a gravar enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Eles pareciam muito felizes e relaxados juntos. William era obviamente protetor de Kate, e eu rapidamente parei de gravar porque não queria deixá-los desconfortáveis", relatou. "Mas percebi que esse vídeo de duas pessoas felizes e fazendo compras poderia ajudar a fazer todos esses rumores caírem por terra", opinou ele.

O vídeo do príncipe William e da princesa Kate caminhando por um estacionamento na Windsor Farm Shop viralizou no X, antigo Twitter, após o TMZ publicá-lo na última segunda-feira, 18. Mas diversos internautas questionaram sua veracidade e criaram teorias da conspiração em volta do registro.

“Achei que depois que isso fosse divulgado eles ficariam quietos. Mas essas pessoas estão tão investidas no drama agora. Eles investiram tanto tempo e energia nesses rumores e mentiras que não conseguem parar”, afirmou Nelson Silva ainda em entrevista ao The Sun.

Produtor fala sobre suspeita envolvendo vídeo recente

Nesta semana, o site TMZ divulgou um vídeo de Kate Middleton com o príncipe William durante uma tarde de compras em Windsor, na Inglaterra. Porém, vários internautas levantaram suspeitas de que não seria ela nas imagens. Com isso, até o produtor do site internacional que postou o vídeo começou a desconfiar.

Em um recado nas redes sociais, o produtor executivo Charles Latibeaudiere, do TMZ, contou que precisou reassistir ao vídeo várias vezes para chegar a uma conclusão. “Já fui e voltei três vezes diferentes. Eu assisti a esse vídeo tantas vezes e sim, meu instinto diz que era ela, mas então comecei a olhar alguns comentários e coisas que as pessoas estão postando sobre porque não acham que é ela, e eles têm alguns pontos… Sobre a altura dela, sobre a altura dela em comparação com William, onde fica a linha dos olhos dela quando ela está olhando para ele normalmente, algumas coisas sobre o queixo dela… Há muitos detalhes diferentes que as pessoas perceberam, até mesmo no modo como essa mulher anda”, disse ele.

Então, ele contou que não tem 100% de certeza de que é ela no vídeo. “Agora não tenho certeza. Antes, eu tinha 95%. Quando vi pela primeira vez, pensei: é ela. E certamente se parece com William, mas até mesmo o William algumas pessoas estão apontando que talvez não seja ele. Há um mistério sem fim por trás disso e a grande questão é se não é ela, ficamos com ‘onde está Kate e o que está acontecendo com ela?’”, declarou.

Logo depois, o produtor ainda questionou a posição da realeza sobre isso. “Por que o Palácio estaria envolvido, se está, em outro tipo de farsa para nos fazer pensar que Kate está bem? Porque tinha a foto do Dia das Mães, foi um erro, por que fariam isso de novo? Foi por isso que me fez pensar a princípio que era ela no vídeo, porque não havia como eles fazerem isso de novo. Eles foram pegos na primeira vez e não fariam isso de novo”, finalizou.