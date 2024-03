Fotógrafo conta história de última foto pública de Kate Middleton em carro

Após internautas suspeitarem edição em nova foto de Kate Middleton, fotógrafo conta a história de como conseguiu última foto da princesa em passeio de carro

Após polêmica com foto publicada em suas redes sociais, Kate Middleton foi vítima de novas especulações sobre sua segunda aparição pública após cirurgia abdominal. A princesa de Gales foi fotografada com seu marido, príncipe William, ao durante curto passeio de carro por Windsor, na Inglaterra.

Em entrevista ao site Entertainment Tonight, Jim Bennett, fotógrafo responsável pelo registro do casal, contou a história de como conseguiu a foto. Isso porque alguns internautas acusaram a foto de ter sido também manipulada em edição.

"O [site] MailOnline nos pediu para tentar pegar uma foto antecipada do príncipe William que estava indo para Westminster Abbey para o Commonwealth Day Service", disse Bennett, citando um evento anual que a família real participa. O fotógrafo ainda reforçou que profissionais não mudam fotos 'a não ser ajustar os níveis de luminosidade se necessário'. Portanto, seu clique não havia sido manipulado, além de pequenos ajustes de luz e corte para deixar a foto mais clara.

Jim ainda contou como foi o momento em que capturou a partida do carro de William e Kate do castelo."Os carros deixaram o castelo de Windsor e eu fotografei eles de uma distância curta na rua Datchet High. Fotos de carros são imprevisíveis nas melhores vezes, e com um pouco de reflexo no vidro, podem ser bem difíceis. Como aconteceu, só quando verifiquei a parte de trás da câmera para ter certeza de que tinha uma foto do príncipe William que percebi que havia alguém sentado ao lado dele. Acontece que era Catherine!", detalhou o fotógrafo.

Por que suspeitaram de nova foto de Kate Middleton?

Quando a nova foto de Kate Middleton e príncipe William no carro foi divulgada ao público, vários internautas não deixaram de especular que o clique seria outra edição feita pela princesa. Isso porque alguns detalhes da foto são suspeitos.

A web notou que o rosto de Kate não estava visível no registro, deixando ainda mais difícil de identificá-la. Outros encontraram semelhanças da posição da princesa de Gales com outras fotos antigas dentro de carros. Porém, o que os internautas acharam mais estranho foi a parede de tijolos atrás do carro, que não combina com o padrão de tijolos vistos pela janela atrás de Kate.

A edição em foto publicada nas redes sociais também não ajudou a credibilidade da esposa de William. Isso porque o público passou a desconfiar das aparições públicas recentes da princesa, que está sumida do público desde fevereiro, quando realizou uma cirurgia abdominal.