Famosos lamentam a morte da Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira, 8, no Castelo de Balmoral, na Escócia. Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte da monarca

Nesta quinta-feira, 8, foi anunciado a morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos. A monarca estava no Castelo de Balmoral, na Escócia, e a notícia foi dada pelo palácio real britânico em um comunicado oficial para os súditos e os admiradores da realeza.

Famosos nacionais e internacionais usaram as redes sociais para lamentar o falecimento da britânica, que possui o reinado mais longo da história do Reino Unido.

Vale lembrar que o príncipe Charles, de 74 anos, é o primeiro nome na linha de sucessão ao trono do Reino Unido após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que partiu aos 96 anos nesta quinta-feira, 8. A sucessão do trono britânico é feita dentro da família real e de acordo com a ordem de nascimentos dos membros da realeza. Assim, o herdeiro natural da rainha é o seu filho mais velho, Charles.

Confira as homenagens:

Maria Beltrão:

Morre a rainha Elizabeth II, a mais longeva monarca britânica. (70 anos de reinado) — Maria Beltrão (@beltraomaria) September 8, 2022

Felipe Andreoli:

A noticia que gente imaginou que nunca veria. pic.twitter.com/RV0Es1DfO1 — @andreolifelipe (@andreolifelipe) September 8, 2022

Elton Jonh: "Assim como toda a nação, estou profundamente triste de saber que a Sua Majestade a Rainha Elizabeth morreu. Ela era uma presença inspiradora de se estar por perto e lideou o país em alguns de nossos maiores e mais sombrios momentos com graça, decência um calor genuíno e atencioso. A rainha Elizabeth tem sido uma grande parte da minha vida desde a infância até hoje e sentirei muito a falta dela".

Jessie J:

Dua Lipa:

