É grave? Tudo o que se sabe sobre o real estado de saúde da rainha Elizabeth II

Estado de saúde da rainha Elizabeth II preocupa súditos; nos últimos anos, ela sofreu com uma série de problemas de saúde

Redação Publicado em 08/09/2022, às 10h57

A notícia de que a saúde da Rainha Elizabeth II (96) se deteriorou rapidamente nos últimos dias pegou muitos súditos de surpresa. Isso porque apesar da monarca ter aparecido poucas vezes nos últimos meses, notícias sobre seu real quadro clínico são raras.

Em um comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira (8), o Palácio de Buckingham disse que o quadro é preocupante e que ela está em "supervisão médica".

“Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da Rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha continua confortável e em Balmoral”, diz a mensagem.

Familiares, como o príncipe Charles, a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward já estão a caminho de Balmoral, onde vão acompanhar de perto os desdobramentos. Príncipe William, Harry, Meghan Markle eCamila, a Duquesa da Cornualha, também estão viajando para o local.

O QUE SE SABE ATÉ AGORA

Desde outubro de 2021, notícias sobre a saúde da rainha começaram a se suceder com preocupação. Na época, ela cancelou uma viagem à Irlanda do Norte, algo que não era costume. A rainha foi avaliada pelos médicos e chegou a ficar cinco dias em um hospital.

Fontes oficiais afirmaram que ela estaria com sérios problemas de mobilidade. Usando uma bengala em suas aparições, ela se mostrou fragilizada.

A Rainha também sofreu após contrair a Covid-19. Segundo um relato da própria, a doença a deixou "cansada e exausta". A partir do momento em que foi contaminada, a monarca fez pouquíssimas aparições em eventos oficiais e chocou o Reino Unido ao não aparecer em compromissos fundamentais, com o Dia da Lembrança do Cenotáfio, evento que ela participou por 22 anos seguidos.

Na terça-feira, Boris Johnson e a nova primeira-ministra, Liz Truss, viajaram até Balmoral para encontrá-la como parte do protocolo de nomeação da nova ocupante do principal cargo da Inglaterra. Na quarta-feira, ela também desistiu de uma reunião online do conselho privado depois de ser aconselhada pelos médicos a descansar.

Neste momento, redes de TV do Reino Unido, como a BBC, estão cobrindo ininterruptamente o caso, o que indica que a situação de saúde de Elizabeth II é grave.

Comunicado sobre a Rainha Elizabeth II

O comunicado sobre a saúde da rainha Elizabeth II é algo incomum na realeza britânica e gerou preocupação nos habitantes da região, já que quase não são feitos comunicados sobre a vida pessoal da rainha. No documento, os representantes da realeza informaram: “Seguindo a evolução desta manhã, os médicos da Rainha estão preocupados com a saúde de Vossa Majestade e recomendaram que ela fique sob supervisão médica. Ela está confortável em Balmoral”.

O último compromisso da Rainha Elizabeth II foi quando ela recepcionou a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, na Escócia.