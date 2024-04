Detalhe revelou a proximidade do Rei Charles III e Kate Middleton há alguns anos

Rei Charles e Kate Middleton estão mais próximos enquanto lidam com os tratamentos contra o câncer. Porém, eles têm uma boa relação há alguns anos

Desde que descobriram que lutam contra o câncer, o Rei Charles III e a princesa Kate Middleton reforçaram os laços de proximidade entre eles. Porém, o carinho de um pelo outro não é algo recente. Isso porque eles já são próximos há vários anos e um detalhe prova isso.

De acordo com o jornal Daily Mail, Charles teve um papel especial e simbólico no casamento do filho mais velho, príncipe William, com Kate. Pai do noivo, ele foi o responsável por escolher as músicas que tocaram no casamento real, que aconteceu em 2011.

O casal real convidou Charles para usar o seu conhecimento de música clássica para montar o setlist perfeito para a união. Na época, Charles disse que adora montar peças musicais e que ficou feliz em ser convidado pelo filho para fazer isso no casamento dele. A união real contou com músicas de Johann Sebastian Bach, Edward Elgar, Sir Peter Maxwell Davis e outros.

Com a notícia que o rei e a princesa de Gales enfrentaram os tratamentos contra o câncer, os dois se aproximaram ainda mais. Charles foi visitá-la no hospital antes de passar por um procedimento cirúrgico no mesmo local. E eles se apoiam no dia a dia. Inclusive, a imprensa internacional disse que Kate decidiu revelar o seu tumor publicamente após ver o carinho que o sogro recebeu após notificar que está com câncer.

“Kate tem uma relação próxima ao rei, que repetidamente a chamou de ‘minha amada nora’”, disse uma fonte. Inclusive, eles são amigos há mais de 20 anos, desde que Kate iniciou o romance com William. Tanto que os dois têm várias atividades em comum, como a paixão pela arte, jardinagem e atividades ao ar livre.

Rainha Camilla falou sobre Kate Middleton

A rainha Camilla falou pela primeira vez sobre Kate Middleton após a princesa ter anunciado que está com câncer. Durante um evento na quarta-feira, 28, ela recebeu várias mensagens dizendo que o público está apoiando a princesa neste momento delicado.

Com isso, ela respondeu: “Sei que Catherine está emocionada com todos os desejos e apoios gentis. Vou enviar [os recados] para Kate, ela ficará emocionada”.

Neste momento, a família real britânica enfrenta em um drama familiar com duas pessoas doentes. O Rei Charles III e Kate Middleton enfrentam as lutas contra o câncer. Os dois não revelaram detalhes sobre os tumores, mas afirmaram que já estão em tratamento.