The Crown, A Rainha e muito mais: Relembre séries e filmes que contam a história da Rainha Elizabeth II

The Crown e A Rainha é só uma das muitas obras que contam um pouco da história da Rainha Elizabeth II e de toda a família real britânica

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 16h11

Nesta quinta-feira, 8, faleceu aso 98 anos a Rainha Elizabeth II, monarca que ficou mais tempo a frente do trono britânico. É claro que sua história rendeu inúmeras séries e filmes de muito sucesso ao redor do mundo. Confira abaixo alguns deles:

The Crown

A série da Netflix é uma das mais famosas sobre a família real e conta a trajetória de Elizabeth II, desde a morte de seu pai, Jorge VI. Apesar de ser aclamada ao redor do mundo, a família real não é muito fã desta obra cinematográfica.

Elizabeth & Philip: Amor Real

Neste documentário, disponível no Globoplay, é possivel saber mais sobre a relação de amor de Elizabeth com o marido, Philip, que faleceu em 2021.

A Rainha

O filme A Rainha, que pode ser assistido no Globoplay, exibe como foi a reação de Elizabeth II em relação à morte de Lady Di, ex-esposa de seu filho, Charles, que faleceu após um acidente de carro, mexendo com o país que idolatrava a princesa.

Elizabeth: A Rainha por Trás da Coroa

Em 2022, após completar 70 anos a frente do trono britânico, a rainha ganhou um documentário contando histórias sobre o seu lado intimo, mostrando imagens ao longo de toda a sua vida, desde sua infância, passando pelo seu lado materno até os dias atuais. O filme está disponível no Globoplay.

The Royal House of Windsor

A série documental que está no catálogo da Netflix, conta um pouco sobre a história real britânica, que já está há mais de 100 anos no poder. A história inicia em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial e acaba em 1973, quando o filho da rainha, Charles, se casou com a atual esposa, Camila Parker-Bowles.

Elizabeth: A Era de Ouro

Elizabeth: A Era de Ouro é um filme de ficção de 2007, que atualmente pode ser visto na Amazon Prime Video. Na histporia, Elizabeth enfrenta ameaças ao seu poder, tendo que se preparar para uma guerra.

Elizabeth At 90: A Family Tribute

Quando a rainha completou 90 anos, a BBC fez um documentário especial, com narração de seu filho, Charles, mostrando de forma intimista a conveniência dela com toda a família. Atualmente o documentário pode ser visto na Amazon Prime Video.