Com câncer de Kate, Palácio define candidatas para substituí-la em eventos

Devido ao diagnóstico de Kate Middleton, o Palácio definiu possíveis substitutas para a Princesa nos eventos; confira o nome das candidatas

Afastada das funções públicas devido o diagnóstico de câncer, Kate Middleton sempre teve o costume de marcar presença nos compromissos reais, além de representar oficialmente o rei Charles III. Devido ao tratamento, a princesa de Gales não irá comparecer aos eventos, por esse motivo, o Palácio de Buckingham avaliou a necessidade de uma pessoa que a substitua.

Por enquanto, não existe uma previsão para o regresso de Kate aos deveres da realeza, assim, o Palácio notou a urgência de encontrar alguém que, de forma temporária, assuma as funções antes desempenhadas por Kate.

Segundo informações divulgadas pelo portal português Flash!, a esposa do príncipe William deixou um “vazio” que já deveria ter sido ocupado de imediato. O Palácio de Buckingham tem uma lista de três candidatas que estão “à altura da princesa de Gales”.

São elas Zara Tindall, filha da princesa Anne; Sophie de Edimburgo, esposa do príncipe Edward; e Lady Louise Mountbatten-Windsor, filha de Sophie e Edward.

A decisão final será dada pelo rei Charles, mas acredita-se que o príncipe William também terá um papel importante nessa urgente decisão.

Confira o pronunciamento de Kate Middleton sobre seu diagnóstico:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Kate Middleton quebra tradições da família real

Kate Middleton quebrou tradições da Família Real Britânica ao enviar uma carta de agradecimento a uma súdita da realeza que enviou a ela uma mensagem de carinho após ela revelar ao mundo seu diagnóstico de câncer. O retorno enviado pela esposa do príncipe William veio à público apenas algumas semanas após a duquesa aparecer depois de muitas especulações.

A princesa de 42 anos expôs sua doença em um vídeo compartilhado nas redes sociais no fim do último mês de março. A duquesa não revelou muitos detalhes sobre a doença, mas disse que está passando por quimioterapia e pediu por privacidade enquanto passa pelo tratamento.

A inglesa Allex Marie compartilhou no X - antigo Twitter - a carta enviada a ela pelos representantes de Middleton. A cidadã britânica explicou ter enviado à princesa uma carta desejando melhoras no fim de janeiro, quando foi revelado que a esposa de William passaria por uma cirurgia no abdômen - foi durante o procedimento que o câncer acabou sendo descoberto.

A mensagem enviada pelos assessores de Middleton diz: “Obrigada por sua mensagem carinhosa de melhoras para a Sua Alteza Real Princesa de Gales. O seu gesto gentil é muito apreciado”. Para quem não sabe, o Palácio de Kensington costuma enviar cartões em ocasiões especiais como aniversários e o Natal, quando recebe correspondência dos fãs.

No entanto, o tópico estado de saúde de Kate estava sendo pouco comentado pela realeza, causando uma surpresa dos fãs ao receberem uma resposta; vale ressaltar que a carta não veio acompanhada da foto que costuma ser incluída em mensagens enviadas pela Família Real.