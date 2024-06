Climão real! Rainha Camilla evita tocar na primeira-dama da França

Um climão roubou a cena entre a rainha Camilla e a primeira-dama da França por causa da quebra de um protocolo da realeza britânica. Entenda

A rainha Camilla e Brigitte Macron, primeira-dama da França, viveram um climão durante um evento oficial nesta semana. O vídeo do momento constrangedor repercutiu na internet por causa de uma atitude das duas, que foi uma quebra de protocolo. Entenda abaixo:

Tudo começou quando o Rei Charles III e o presidente da França Emmanuel Macron e suas esposas, Camilla e Brigitte, se reuniram no Memorial de Guerra da Normandia Britânica em Ver-sur-Mer, na França, para relembrarem o Dia D, que é um marco da Segunda Guerra Mundial. Lá, Camilla e Brigitte foram prestar homenagens no memorial.

Então, Brigitte tentou segurar a mão da rainha Camilla durante o gesto de colocar flores no altar. Porém, a rainha se recusou. Um vídeo registrou quando a mão de Brigitte procurava a mão de Camilla, que se manteve rígida e não quis segurar a mão da outra mulher.

Vale lembrar que os integrantes do alto escalão do Reino Unido, como o rei e a rainha, seguem o protocolo de não segurar as mãos das outras pessoas em eventos públicos. Esta não seja uma regra oficial, mas é uma prática tradicional que é seguida por gerações.

Mapa astral do rei e da rainha

Casados há 19 anos, o Rei Charles III e a rainha Camilla tem uma forte ligação de amor e o mapa astral deles demonstra isso. A revista People publicou uma reportagem sobre o que os astros dizem sobre o romance do casal real e surpreendeu pela compatibilidade entre eles.

De acordo com a astróloga Lisa Stardust, os dois possuem signos de água - ele é de Escorpião e ela é de Câncer. Isso mostra que ambos são intuitivos, sensíveis e criativos. Além disso, eles se compreendem muito bem e adoram arte e comunicação. “Eles procuram compreender as perspectivas um do outro e abrir suas mentes a diferentes pontos de vista. A comunicação eficaz é uma prova da força do relacionamento”, disse ela.

Os dois também possuem uma ligação entre Netuno e Vênus em seus mapas astrais. “Este alinhamento significa que eles cuidam um do outro de uma maneira espiritual, sem qualquer julgamento. Eles se aceitam como são e se dão amor e carinho”, disse a astróloga. Charles tem a Vênus em Libra, o que faz com que ele prefira resolver sem problemas sem conflitos. Por sua vez, Camilla tem a Vênus em Câncer, o que permite que ela tenha uma conexão profunda e seja leal.

A astróloga ainda apontou que eles possuem uma conexão muito forte, que pode ter vindo de vidas passadas. “O amor deles à primeira vista é evidente quando Jupiter, o planeta da sorte e do crescimento, se conecta com o Destino em Escorpião", contou. Por fim, a astróloga concluiu que eles sempre vão apoiar e incentivar o desenvolvimento do casal e estão alinhados em muitas áreas da vida.