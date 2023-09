Charles Spencer homenageia sua irmã, Princesa Diana, 26 anos após sua morte

O irmão da Princesa Diana, Charles Spencer, fez uma homenagem para sua irmã nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 31, completa-se 26 anos do falecimento da Princesa Diana. A então Princesa de Gales faleceu em um trágico acidente de carro, quando ela e seu namorado Dodi Al-Fayed tentavam fugir de paparazzis que os perseguiam em motos.

Em seu Twitter, o irmão de Diana, Charles Spencer fez uma linda homenagem para a Princesa. Charles compartilhou uma foto inédita dos dois quando ainda eram crianças. Sem legendas, o escritor demostrou sua saudade da irmã por meio da postagem.

Na foto de infância, Charles surgia vestindo uma camiseta de gola polo e mangas curtas azul listrada. O menino ainda vestia uma bermuda curta azul. Já Diana esbanjava fofura em um vestido rosa listrado.

Voltando para 1997, quando Diana faleceu, fazia um ano em que ela havia se separado de Príncipe Charles III. Apesar de ter saído da Família Real com o divórcio, ela ainda era conhecida como a Princesa de Gales, e é até hoje.

O discurso de Charles no funeral de Diana, em 6 de setembro de 1997, além de emocionante e de uma demonstração comovente de luto vinda de um irmão, ainda foi considerado um afronte à Família Real britânica.

“Diana era a essência de compaixão, de dever, de estilo, de beleza. No mundo todo, ela era símbolo de humanidade altruísta. No mundo todo, ela foi um estandarte pelos direitos dos oprimidos, uma garota muito britânica que transcendeu sua nacionalidade. Alguém com uma notabilidade natural que não tinha classe e que provou no ano passado que ela não precisava de um título real para continuar gerando sua mágica particular”.

E as indiretas não pararam por aí. Um ano antes do divórcio com Charles, em 1995, Diana deu uma entrevista histórica para a BBC, em que afirmava ter sido traída pelo marido. “Éramos três nesse casamento, estava um pouco lotado”, disse Diana em uma de suas frases mais memoráveis.

“Hoje é a nossa chance de agradecer pela forma em que você iluminou nossas vidas, mesmo que Deus tenha te concedido metade de uma vida. Todos nos sentimos traídos pela maneira que você foi tirada de nós tão jovem e mesmo assim, temos que ser gratos que você nos acompanhou”, disse Charles quando perdeu a irmã aos 53 anos.

E, em um movimento mais ousado, o irmão de Diana fala sobre seus sobrinhos, o Príncipe William e o Príncipe Harry: “Ela gostaria que hoje nos comprometêssemos a proteger seus amados meninos William e Harry de um destino semelhante e eu faço isso aqui, Diana, em seu nome. Não permitiremos que sofram a angústia que regularmente os levava ao desespero choroso”.

“E, além disso, em nome da sua mãe e das suas irmãs, prometo que nós, a sua família de sangue, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para continuar a forma imaginativa e amorosa como você conduziu estes dois jovens excepcionais, para que as suas almas não sejam simplesmente imersas no dever e na tradição, mas poder cantarem abertamente conforme planejado”, ainda disse.

Em seu livro de memórias, lançado em 2022 e intitulado “O que sobra”, Príncipe Harry comentou sobre sua impressão do discurso corajoso do tio: “Já no final da cerimônia veio o tio Charles , que lhe usou o tempo que lhe cabia para explodir com todo mundo – família, nação, imprensa- por perseguir a mamãe até levá-la à morte. Dava para sentir a abadia, a nação lá fora, se encolher por conta do golpe. A verdade dói”.

Cobertura jornalística

Aqui no Brasil, quem deu a notícia do falecimento da Princesa foi a jornalista Sandra Annenberg. Em 2021, no programa “Que História É Essa Porchat?”, Sandra se lembrou dos bastidores da notícia.

“Fui jantar com o meu marido, na hora que a gente sentou a mesa, os pratos foram servidos. No que eu ia começar a comer, toca o telefone, meu chefe já do Fantástico falando assim: ‘Você está aqui por perto da TV?”, lembrou.