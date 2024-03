Causa da morte de membro da família real é revelada: ‘Traumático’

Após mistério, detalhe impressionante sobre a Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella, prima da rainha Elizabeth II, é revelada na imprensa

O financista britânico Thomas Kingston, que era o marido da Lady Gabriella, prima da Rainha Elizabeth II, faleceu aos 45 anos e a causa da morte foi revelada nesta sexta-feira, 1º. De acordo com o site da Revista People, ele morreu em decorrência de um ferimento traumático na cabeça .

Enquanto isso, o jornal The Telegraph informou que ele cometeu suicídio enquanto estava na casa dos pais em Costwolds no último domingo, 25. Ele almoçou com os pais, que foram passear com o cachorro logo depois. Quando voltaram, eles encontraram o corpo do filho já sem vida e com um ferimento na cabeça em um prédio anexo, e uma arma ao lado dele.

O caso foi investigado pela polícia local e o inquérito segue em aberto.

A família real britânica anunciou a morte dele em um comunicado na terça-feira, 27. “É com a mais profunda tristeza que anunciamos a morte de Thomas Kingston, nosso amado marido, filho e irmão. Tom foi um homem excepcional que iluminou a vida de todos que o conheceram. Sua morte foi um grande choque para toda a família e pedimos que respeitem nossa privacidade enquanto lamentamos sua morte”, informou a realeza.

O Rei Charles III emitiu um comunicado para lamentar a morte de Thomas. “O Rei e a Rainha foram informados da morte de Thomas e juntam-se ao príncipe e princesa Michael de Kent e todos aqueles que o conheceram no luto por um membro muito querido da família. Em particular, Suas Majestades enviam os seus mais sinceros pensamentos e orações para Gabriella e a toda a família Kingston”, escreveram.

Gabriella e Thomas estavam casados há poucos anos. Eles ficaram noivos em setembro de 2018 e se casaram em maio de 2019 na Capela de St. George, no Castelo de Windsor.

Quem é Lady Gabriella?

Lady Gabriella ocupa a posição de número 56 na linha de sucessão ao trono britânico. Ela é filha do príncipe Michael de Kent, que é primo da rainha Elizabeth II, e da Baronesa Marie Christine von Reibnitz, que é conhecida como a Princesa Michael.

Conhecida pelo apelido de Ella, a lady cresceu no Palácio de Kensington e participou de eventos da realeza ao longo de sua vida. Ela fez a faculdade nos Estados Unidos e estudou literatura. Ela é jornalista freelance e é cantora, já tendo lançado músicas para uma organização sem fins lucrativos.