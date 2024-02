Câncer de Rei Charles III pegou insiders da Família Real de surpresa

Ao revelar que foi diagnosticado com câncer, Rei Charles III pegou até mesmo insiders da Família Real de surpresa com a notícia; saiba mais!

Ao revelar a notícia de que havia sido diagnosticado com um câncer, Rei Charles III pegou até mesmo os insiders da Família Real de surpresa. O monarca contou sobre a doença ao público na última segunda-feira, 5, quando descobriu o tumor em uma cirurgia de próstata.

Em conversa com a revista People, um insider do Palácio confessou que ninguém esperava por essa notícia. "Eu fiquei muito chocado quando ouvi isso", disse ele. Outro membro próximo da realeza, Robert Hardman, autor do livro The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy, também falou sobre os detalhes do diagnóstico.

O escritor afirmou que, apesar de não ter informado o local afetado pelo câncer, o público deverá saber do que se trata no futuro. "Com o tempo poderemos saber, mas agora, tenho um sentimento que eles foram muito abertos [sobre o diagnóstico]", disse Robert.

Outro insider ainda falou que o luto pela morte de seus pais, Rainha Elizabeth II e Príncipe Phillip, também lhe debilitaram muito. "Ele não parece consigo mesmo. Atribuí isso ao luto — ele passou por duas mortes perto uma da outra — então talvez ele não estivesse bem, mesmo sem perceber isso. Isso o deixaria cansado", opinou a fonte próxima da Família Real.

No entanto, mesmo com o diagnóstico, Charles está determinado a continuar com seu cargo de liderança. "Ele vai querer continuar com o trabalho. Mas isso irá depender do tratamento que ele tiver. Pode ser totalmente desgastante para ele. Ele pode precisar de muito apoio", revelou o insider.

O diagnóstico de Rei Charles III

Em comunicado oficial, o Palácio de Buckingham informou que Rei Charles III iniciou um tratamento contra o câncer. O monarca descobriu um tumor durante a cirurgia que fez contra o aumento da próstata há poucos dias e ficará afastado dos eventos da realeza durante o tratamento.

"Durante o recente procedimento hospitalar do Rei para aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada de preocupação. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer. Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público. Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a tratar dos negócios do Estado e da documentação oficial como habitualmente", informaram.

Então, o palácio ainda falou sobre um agradecimento do rei. "O Rei agradece à sua equipa médica pela rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar. Ele permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. Sua Majestade optou por partilhar o seu diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar a compreensão pública de todas as pessoas afetadas pelo câncer em todo o mundo", finalizaram.