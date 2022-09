Cachorros da rainha Elizabeth II acompanham o funeral da monarca

Os cachorros, Sandy e Muick, estão no Castelo de Windsor esperando a chegada do corpo da rainha Elizabeth II

Nesta segunda-feira, 19, está acontecendo o funeral da rainha Elizabeth II em Londres, na Inglaterra. O enterro acontecerá na capela do Castelo de Windsor, onde os cachorrinhos da monarca se encontram para dar o último adeus.

Muick e Sandy são os famosos corgis e fiéis escudeiros da britânica. Os dois estão no pátio do Castelo onde a dona irá passar antes se enterrada.

O funeral da Rainha Elizabeth II teve uma nova etapa ao chegar no Castelo de Windsor. A família real se reuniu para a última cerimônia pública com transmissão pela televisão antes do corpo da monarca ser sepultado.

A celebração religiosa aconteceu na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, com a presença de cerca de 800 pessoas, incluindo os membros mais próximos da família real, como o Rei Charles II, a rainha consorte Camilla, o príncipe Andrew, a princesa Anne, o príncipe Edward, o príncipe William, Kate Middleton, príncipe George, princesa Charlotte, príncipe Harry e Meghan Markle.

QUEM FICA COM OS CORGIS AGORA?

Todo mundo sabe o quanto a Rainha Elizabeth II era apaixonada por corgis, tendo uma série de cães desta espécie ao longo de toda a sua vida. Entretanto, agora que a monarca faleceu, o que vai acontecer com os bichinhos?

Segundo uma fonte da revista PEOPLE, os dois cães de Elizabeth agora estão com o seu filho, príncipe Andrew e com a ex-esposa dele, Sarah Ferguson, que possuem o título de duque e duquesa de York. O casal está divorciado desde 1996, mas seguem sendo amigos e morando juntos na Royal Lodge, em Windsor.

"Os corgis voltarão a viver no Royal Lodge com o duque e a duquesa. Foi a duquesa quem encontrou os filhotes, que foram presenteados a Sua Majestade pelo Duque", contou a fonte à revista.

