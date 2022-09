Brasileira relata reação a morte da Rainha Elizabeth em metrô de Londres

Ana Paula Dala Rosa contou a reação de um vagão de metrô em Londres com a morte da Rainha Elizabeth nesta quinta-feira, 8

A brasileira Ana Paula Dala Rosa, que vive em Londres há 15 anos, fez um relato sobre como foi a reação dos moradores da cidade com a morte da Rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 8. Ela estava no metrô quando foi notificada.

A jovem contou ao g1 que após o comunicado, um dos passageiros gritou 'God save the queen' [Deus salve a rainha], parte do hino nacional britânico.

"Eu estava no trem no exato momento que a BBC News anunciou. Normalmente recebo uma notificação no meu celular com breaking news. Assim que saiu a notificação um passageiro que estava no meu vagão se levantou e anunciou bem alto 'God save the Queen", disse ela.

Ana Paula comentou sobre as homenagens que a população à rainha, entre elas flores deixadas no Palácio Buckingham. "É o fim de uma era e você pode sentir uma grande sensação de tristeza nacional. Grande perda. Eu moro aqui metade da minha vida e estou muito triste com a morte dela, imagina pra quem é britânico e cresceu com a imagem da rainha. Vai ser difícil se acostumar com um rei em vez de uma rainha".

"Todos no vagão começaram a checar os celulares para terem certeza que não era uma brincadeira. Mas como a população já estava ciente da situação da rainha o clima no vagão foi bem triste", relatou ela.

