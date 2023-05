Ator vencedor do Oscar diz ter sido vetado da coroação de Rei Charles III; entenda

Russell Crowe relembrou encontro com o Rei Charles III e os príncipes William e Harry nos anos 2000

O ator de Hollywood Russell Crowe (59) revelou compor a lista de celebridades que foram vetadas para a coroação do Rei Charles III (74), que acontece neste sábado, 6. Segundo ele, o motivo teria sido um encontro com o monarca e seus filhos, os príncipes William (40) e Harry (38), no ano de 2003, em que ele não teria se comportado de forma adequada.

Vencedor do Oscar na categoria de melhor ator por seu papel no filme Gladiador (2001), Crowe falou sobre o assunto em entrevista ao radialista Dan Anstey, que comanda o programa Triple M Breakfast Brisbane. Durante a conversa, ele ainda revelou que nem chegou a ser convidado para a coroação do sucessor da Rainha Elizabeth II (1926-2022), o Rei Charles III .

"Eu não recebi nenhum telefonema", afirmou, aos risos. Na sequência, ele relembrou o encontro que teve com os membros da família real britânica no início dos anos 2000, na época do lançamento do filme Mestre dos Mares - O Lado Mais Distante do Mundo (2003), longa-metragem de aventura que deve ganhar reboot.

"Provavelmente por causa da última vez em que estive com a realeza", justificou o artista. "Um funcionário vem falar com você e diz: 'Olha só, quando você fala com um príncipe, você se dirige a ele assim e assado'. O problema é que isso não está no meu DNA", continou ele, que também já atuou em outros filmes como Linha de Ação e Dois Caras Legais.

"Sou sempre respeitoso e eu estou sempre muito feliz em conhecer pessoas, mas a coisa de 'sua alteza', não está na minha natureza. Chamei os príncipes Harry e William de 'mate' [que significa cara, em tradução livre para o português]. Achei que o funcionário da realeza ia desmaiar", completou o artista, que não comparecerá ao evento.

CONFIRA FOTO DO ATOR RUSSELL CROWE, VETADO DA COROAÇÃO DO REI CHARLES III: